Проект хранилища ядерного топлива обойдется «Энергоатому» в 20 млн гривень

Госкомпания «Энергоатом», оператор всех действующих АЭС в Украине, заплатит киевскому научно-исследовательскому и проектно-конструкторскому институту «Энергопроект» 20,012 млн грн за разработку проекта строительства Центрального хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ) в Чернобыльской зоне.

Об этом говорится в сообщении «Энергоатома», опубликованном на сайте «Государственные закупки».

Согласно сообщению, в тендере, объявленном «Энергоатомом» в июле текущего года, помимо киевского «Энергопроекта», приняли участие еще 6 организаций.

Харьковский проектно-конструкторский институт «Теплоэлектропроект-Союз» предлагал разработать проект ЦХОЯТ за 41,924 млн грн, чешская UJV Rez. A. S. – за 2,967 млн евро (51,682 млн грн), харьковский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт «Энергопроект» – за 33,863 млн грн, компания «Эртле Буд» – за 49,268 млн грн, госпредприятие Министерства обороны «Центральный проектный институт» – за 43,742 млн грн, компания «Комфортбуд» – за 23,766 млн грн.

Также в сообщении отмечается, что проектная организация должна подготовить проект до 31 января 2016 года.

Конечный срок подписания контракта на предоставление услуг – 3 октября 2014 года.

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Как сообщал УНИАН, в конце апреля 2014 года Кабинет министров Украины принял решение выделить земельный участок под строительство Центрального хранилища отработанного ядерного топлива в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции.

Проектные работы по пусковому комплексу должны быть завершены к концу 2017 года. Основным исполнителем работ выбрана американская компания Holtec, а предположительный объем финансирования работ составит 3,7 млрд грн.

Справка УНИАН. Контракт на строительство ЦХОЯТ между «Энергоатомом» и победителем соответствующего тендера компанией Holtec Internatinal (США) был подписан еще в конце 2004 года, однако по ряду причин, в том числе из-за смены политической конъюнктуры и экономического кризиса 2008 года, проект был фактически заморожен.

В марте 2012 года «Энергоатом» прогнозировал введение первой очереди ЦХОЯТ в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС в 2015 году.

Общая емкость хранилища составляет 16529 отработанных тепловыделяющих сборок реакторов типа ВВЭР-440 и ВВЭР-1000.

По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт, является крупнейшей в Европе.