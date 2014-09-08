Порошенко разрешил сдать украинскую ГТС в аренду иностранным компаниям

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно реформирования системы управления Единой газотранспортной системой Украины» (№ 4116а).

Как отмечается на сайте парламента, закон возвращен с подписью от президента 8 сентября.

Как сообщал УНИАН, 14 августа 2014 года Верховная Рада приняла закон о реформировании системы управления единой газотранспортной системой Украины, который предполагает создание специальной компании-оператора, где 49% акций будет продано инвесторам из США и ЕС.

Представляя законопроект, премьер-министр Украины Арсений Яценюк напомнил, что основные положения закона в том, что ГТС и хранилища останутся на 100% в государственной собственности, конкурс на привлечение инвесторов является публичным, а инвесторами могут быть только сертифицированные компании ЕС или США. Операторская компания контролируется исключительно государством – 51% принадлежит государству, 49% принадлежит ЕС или США.

По словам Яценюка, законопроект - это инвестиции, а также инструмент заинтересованности ЕС в увеличении транзита газа и поддержки Украины, в том числе в вопросе реализации проекта «Южный поток», который, по словам Яценюка, «строится исключительно против Украины».

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Законом внесены изменения в законы «О трубопроводном транспорте», «О нефти и газе», «Об аренде государственного и коммунального имущества», «О принципах функционирования рынка природного газа», которые направлены на реформирование Единой газотранспортной системы в соответствии с взятыми Украиной обязательствами согласно Договору об основании Энергетического содружества, в частности относительно требований Директивы 2009/73/ЕС Европейского парламента и Совета относительно общих правил для внутреннего рынка природного газа, и регламента 715/2009 Европейского парламента и Совета об условиях доступа к сетям передачи природного газа.

По словам председателя «Нафтогаза» Андрея Коболева, стоимость украинской газотранспортной системы колеблется в пределах 25-35 млрд дол.

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины рассчитывает до конца 2014 года подготовить конкурс по продаже 49% акций компании-оператора украинской газотранспортной системы иностранным инвесторам.

Правительство планирует провести большую конференцию, чтобы обсудить вопрос о реформировании украинской ГТС с ведущими мировыми энергетическими компаниями.