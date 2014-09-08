В ЕС рассчитывают, что Украина и Россия найдут решение по газу до октября

Компромиссное или временное решение по газу должно быть принято до октября, заявил в понедельник по итогам неформальной встречи министров энергетики стран "Восточного партнерства" комиссар Евросоюза по энергетике Гюнтер Эттингер, сообщает Прайм.

Он отметил, что дата трехсторонних переговоров России-Украины-ЕС по газу будет определена до конца этой недели.

"Мы назначим дату трехсторонних переговоров до конца этой недели", - сказал Эттингер, напомнив, что проведет в понедельник встречу с министром энергетики Украины Юрием Проданом. По его словам, эти переговоры могут состоятся в течение двух предстоящих недель.

"Мы будем работать, чтобы найти компромиссное решение или временное решение по газу до октября", - подчеркнул Эттингер.

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Справка УНИАН. Переговоры об урегулировании ценового вопроса между «Нафтогазом Украины» и «Газпромом» продолжались с начала мая, последний их раунд состоялся в Киеве 14-15 июня. Переговоры закончились ничем. Как подчеркнул глава правительства Украины Арсений Яценюк, все предложенные компромиссы были осознанно отклонены российской стороной исключительно по политическим мотивам. По мнению Яценюка, Россия вела переговоры, имея изначальную установку не соглашаться ни с одним из предложений, в то время как Украина и ЕС имели четко выстроенную единую позицию.

16 июня «Газпром» сократил до нуля поставки газа для Украины, оставив только объемы прокачки для европейских потребителей. Кроме того, Украина и Россия подали иски в Стокгольмский арбитраж: Украина – об установлении справедливой цены на газ при сохранении действующего контракта и о взыскании 6 млрд долл. в качестве переплаты в предыдущие периоды. Исковое требование российской стороны – взыскать с Украины долг за потребленное топливо в размере 4,5 млрд долл.