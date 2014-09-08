Украина за первую неделю импортировала из Словакии 170 млн кубометров газа

12:58, 08 сентября 2014
Энергетика
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Максимальные суточные объемы поставок газа по словацкому направлению составляют 27 млн кубометров.

Украина открыла реверс газа из Словакии / Фото УНИАН

Украина в первую неделю работы словацкого маршрута импортировала по нему 170 млн кубометров природного газа.

Согласно данным оператора газотранспортной системы Словакии – компании Eustream, суточные поставки газа 1 сентября составили 21,54 млн кубометров, 2 сентября – 21,904 млн кубометров, 3 сентября – 22,306 млн кубометров, 4 сентября – 26,181 млн кубометров, 5 сентября – 26,189 млн кубометров, 6 сентября – 25,833 млн кубометров, 7 сентября – 26,135 млн кубометров. 

Максимальные суточные объемы поставок газа по словацкому направлению составляют 27 млн кубометров.

Как сообщал УНИАН, минимальный гарантированный объем прокачки природного газа в Украину по словацкому маршруту с 1 октября составит 6,4 млрд кубометров в год.

При этом клиенты Eustream до конца 2019 года зарезервировали максимальную мощность газопровода в 10 млрд кубометров в год (27 млн куб. м в сутки).

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Справка УНИАН. С 16 августа открылся так называемый «малый реверс» природного газа с территории Словакии в Украину в тестовом режиме, а с 1 сентября он заработал в рабочем режиме. Однако «малый реверс» не позволяет Украине воспользоваться словацким маршрутом на полную мощность и полностью уйти от газовой зависимости от «Газпрома».

Такую возможность предоставляет Украине так называемый «большой реверс», однако его открытие блокирует «Газпром», который имеет соответствующий контракт со словацкой стороной.

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