Цена нефти опустилась ниже $100 впервые за 14 месяцев

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре подешевели в ходе торгов понедельника на Интерконтинентальной бирже в Лондоне (ICE) на 0,82% - до 99,99 доллара за баррель, опустившись ниже 100 долларов впервые с июня 2013 года, сообщает Прайм.

На Нью-йоркской бирже Nymex Brent пока держится на 65 центов выше 100-долларовой отметки, снижаясь, тем не менее, на 0,74%.

За последние три месяца Brent подешевела более чем на 13%. В середине июня котировки достигли годового максимума выше 115 долларов за баррель, после чего началось плавное, но устойчивое снижение.

Снижение стоимости нефти происходит на фоне продолжающегося укрепления доллара к основным валютам. Индекс доллара (стоимость доллара к корзине валют из евро, фунта стерлингов, японской иены, швейцарского франка, шведской кроны и канадского доллара) сегодня вырос до максимума с октября 2013 года и достиг 83,92 пункта.

Избыток предложения нефти на рынках стран атлантического бассейна продолжает оказывать давление на настроения инвесторов, отмечает аналитик "ВТБ Капитала" в Лондоне Андрей Крюченков.

По его мнению, в диапазоне 99,5-100 долларов за баррель котировки Brent встретят довольно существенную поддержку, пробить которую на долгий срок пока будет непросто.