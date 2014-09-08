Из-за боев на Донбассе Украина сокращает добычу газа

Суточные потери природного газа крупнейшей в Украине газодобывающей госкомпании «Укргазвыдобування» из-за непрекращающихся военных действий на Донбассе увеличились на 42% - до 340 тыс. кубометров.

Согласно сообщению «Укргазвыдобування», компания приостановила работу месторождения в селе Счастье Луганской области, что повлекло за собой суточные потери природного газа в размере 100 тыс. куб. м.

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«Учитывая, что свою работу не возобновили еще 4 производственных объекта компании, которые также находятся в зоне проведения АТО и ежесуточно позволяют добывать 240 тыс. куб. м газа, компания ежедневно теряет 340 тыс. куб. м добытого голубого топлива», - говорится в сообщении компании.

Справка УНИАН. «Укргазвыдобування» - крупнейшая газодобывающая компания Украины, на которую приходится около 75% всего добываемого в Украине газа.

В состав «Укргазвыдобування» входят 4 газопромышленных управления: ГПУ «Шебелинкагазвыдобування», ГПУ «Полтавагазвыдобування», ГПУ «Харьковгазвыдобування» и ГПУ «Львовгазвыдобування». 100% акций компании принадлежит НАК «Нафтогаз Украины».