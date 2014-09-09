Цены на нефть Brent держатся выше $100

Цены на нефть Brent снижаются, но держатся выше $100 за баррель, так как рынок рассчитывает, что ОПЕК сократит добычу после первого за 16 месяцев падения цен ниже $100 в понедельник, передает Reuters.

Так, фьючерсы на Brent подешевели на $0,16 до $100,04 за баррель, а фьючерсы на WTI подорожали на $0,26 до $92,92. В ходе торгов в понедельник Brent подешевела до $99,36, но затем цена вновь поднялась выше $100.

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"Нефть дешевле $100 за баррель - это риск для нынешнего рынка, это важный рубеж для стран-производителей нефти", - сказал управляющий сырьевым фондом Astmax Co Ltd Тецу Эмори. По его мнению, к концу года Brent может подорожать до $120 за баррель, а американский эталон - до $110-115 за счет повышения спроса зимой и геополитических проблем.

В четверг в Кувейте пройдет ежегодное совещание министров нефтяной промышленности стран Персидского залива, на котором, вполне вероятно, будут обсуждаться цены. Крупнейший в ОПЕК экспортер нефти Саудовская Аравия и другие участники картеля хотят видеть нефть по $100.

Ливия повысила добычу нефти до 740.000 баррелей в сутки благодаря возобновлению работы нескольких портов, осуществляющих отгрузки нефти. Парламент Ирака в понедельник утвердил новое правительство во главе с премьер-министром Хайдером аль-Абади в надежде спасти страну от распада.

Накануне еженедельных отчетов о запасах нефти в США опрошенные Рейтер аналитики предполагают, что на прошлой неделе запасы сократились на 1,5 миллиона баррелей.