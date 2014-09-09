На Донетчине без электричества остаются 134 населенных пункта

В Донецкой области в настоящее время обесточенными остаются 134 населенных пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе компании ДТЭК.

Так, полностью обесточены Ждановка, Авдеевка, Углегорск и Новоазовск, в Донецке - поселок Грабари. Частично обесточены Дебальцево, Амвросиевка, Харцызск, Зугрэс, Шахтерск, Тельманово, Ясиноватая. Также частично без электроэнергии в Донецке остаются жители Куйбышевского, Киевского и Кировского районов.

Кроме того, обесточенными остаются поселки Покровка, Грабское, Клёновка, Володарское, Новая Деревня, Зеркальный, Свободный, Зелёное, Садовое, Новониколаевка и др.

Обесточенна насосная станция первого подъема Южно-Донбасского водовода – вода не поступает на Красноармейскую и Великоанадольскую фильтровальные станции.

Также обесточены Донецкая фильтровальная станция, Новостожковский водопроводный узел, Кировский водопроводный узел.

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В ДТЭК сообщили, что 8 сентября бригады Горловского, Восточного, Авдеевского, Торезского, Дебальцевского, Снежнянского, Старобешевского, Ясиноватского РЭС «Донецкоблэнерго» (ДТЭК), Горловских, Харцызских «Высоковольтных сетей» (ДТЭК) не могли проводить ремонтно-восстановительные работы из-за боевых действий.

При этом 8 сентября бригадами «Донецкоблэнерго» (ДТЭК) было восстановлено электроснабжение сел Передовое и Победа в Старобешевском районе.

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Восстановлено электроснабжение водозабора "Кипучая Криница" в Старобешево и частично восстановлено электроснабжение Ясиноватой.

В восстановлении электроснабжения в Донецкой области участвовали 382 энергетика ДТЭК в составе 147 бригад с использованием 122 машин спецтехники. В ДТЭК напомнили, что оплата коммунальных услуг в ряде городов Донецкой области проводится только в безналичной форме посредством интернет-банкинга. На 8 сентября оплата наличными через «Ощадбанк» временно невозможна в Донецке, Марьинке, Ясиноватой, Шахтерске, Торезе, Горловке, Енакиево, Новоазовске, Старобешево и Амвросиевке.