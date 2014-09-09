Кремль старается, чтоб у Европы не осталось газа для поставок в Украину - СМИ
Европейские чиновники заявляют, что Россия выдвигает перспективы сокращения экспортных объемов, чтобы у потребителей не было остатков газа для реверсных потоков в Украину.
Кремль пытается помешать европейцам реэкспортировать российский газ в Украину.
Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на The Financial Times.
Такие угрозы начали высказываться в ответ на новые санкции ЕС против трех российских государственных энергетических компаний - "Роснефть", "Газпром нефть" и "Транснефть".
Европейские чиновники заявляют, что Россия выдвигает перспективы сокращения экспортных объемов, чтобы у потребителей не было остатков газа для реверсных потоков в Украину.
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Комиссар ЕС по вопросам торговли Карл де Гухт заявил, что российские чиновники стремятся быстро согласовать с Украиной вопрос цены, понимая, что еще одна серьезная остановка поставок в Европу может форсировать уход от России.
"Россия также заинтересована в том, чтобы ее считали надежным поставщиком", - сказал он.