Кремль старается, чтоб у Европы не осталось газа для поставок в Украину - СМИ

Кремль пытается помешать европейцам реэкспортировать российский газ в Украину.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на The Financial Times.

Такие угрозы начали высказываться в ответ на новые санкции ЕС против трех российских государственных энергетических компаний - "Роснефть", "Газпром нефть" и "Транснефть".

Европейские чиновники заявляют, что Россия выдвигает перспективы сокращения экспортных объемов, чтобы у потребителей не было остатков газа для реверсных потоков в Украину.

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Комиссар ЕС по вопросам торговли Карл де Гухт заявил, что российские чиновники стремятся быстро согласовать с Украиной вопрос цены, понимая, что еще одна серьезная остановка поставок в Европу может форсировать уход от России.

"Россия также заинтересована в том, чтобы ее считали надежным поставщиком", - сказал он.