«Нафтогаз» обвиняет «Киевэнерго» в нежелании платить долги за газ

Государственный энергохолдинг «Нафтогаз Украины» обвиняет компанию «Киевэнерго», подконтрольную бизнесмену Ринату Ахметову, в нежелании погашать долги в размере 1,682 млрд грн за потребленный с 2011 года природный газ, вследствие чего у части потребителей Киева уже несколько месяцев отсутствует горячее водоснабжение.

«По состоянию на 8 сентября задолженность ПАО «Киевэнерго» перед НАК «Нафтогаз Украины» составляет 1,682 млрд грн. Задолженность за потребленный природный газ была накоплена «Киевэнерго» с 2011 года. «Киевэнерго» является одним из крупнейших должников «Нафтогаза Украины», - говорится в сообщении «Нафтогаза», переданном УНИАН.

В компании отметили, что отключение «Киевэнерго» от газоснабжения происходит в первую очередь из-за долгов компании перед «Нафтогазом Украины», которые составляют порядка 96% от общей задолженности города Киева.

«Принимая во внимание наличие такой задолженности и отсутствие со стороны «Киевэнерго» каких-либо действий по ее ликвидации, «Нафтогаз Украины» согласно Законам Украины «Об основах функционирования рынка природного газа» и «О теплоснабжении» был вынужден принять меры по прекращению газоснабжения должника», - подчеркивается в сообщении «Нафтогаза».

В «Нафтогазе» отмечают, что «Киевэнерго» называет основными причинами, которые влияют на неудовлетворительное состояние расчётов за использованный газ, задолженность жилищно-эксплуатационных организаций Киева, а также ведомственных учреждений и организаций, которые финансируются из бюджета г. Киева.

В тоже время в «Нафтогазе» отмечают, что долги бюджета по разнице в тарифах между фактическими затратами на производство тепловой энергии и суммой, которую должны уплатить потребители, были погашены вплоть до начала 2014 года.

«Разница в тарифах, а именно, между фактическими затратами на производство тепловой энергии и суммой, которую должны уплатить потребители ПАО «Киевэнерго» согласно тарифам, утвержденным органами местного самоуправления, составляет примерно 0,384 млрд грн. Данная разница в тарифах сформирована уже в 2014 году», - говорится в сообщении «Нафтогаза».

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Что же касается долгов госорганизаций, то «Нафтогаз» винит в этом Киевскую городскую государственную администрацию, которая единственная во всей Украине до сих пор не предоставила расчеты по распределению объемов газа между энергокомпаниями и бюджетными организациями.

По мнению «Нафтогаза», решение вопросов критической задолженности коммунальных ЖЭКов и столичных бюджетных организаций за использованную тепловую энергию и, соответственно, природный газ возможно исключительно при условии принятия теплоснабжающими предприятиями и Киевской городской администрацией совместных конструктивных действий.

В «Нафтогазе» напомнили, что Кабмин 9 июля 2014 года принял постановление, согласно которому полномочия по утверждению распределения объемов природного газа в разрезе газопоставляющих, газораспределительных, газотранспортных и газодобывающих предприятий для потребностей бюджетных учреждений, теплогенерирующих и теплоснабжающих организаций и др. субъектов хозяйствования г. Киева предоставлены председателю Киевской городской государственной администрации.

«По состоянию на 08.09 расчеты по распределению объемов газа между указанными в постановлении организациями «Нафтогаз Украины» не получил», - добавили в компании.

Как ранее сообщал УНИАН, по данным «Киевэнерго», на сегодняшний день из-за ограничений в газоснабжении в Киеве без горячего водоснабжения остается 4 984 потребителя, что составляет 31,9% от общего количества потребителей, которым компания оказывает услуги по централизованному отоплению (ЦО) и горячему водоснабжению.

В этом «Киевэнерго» обвиняет правительство Украины, ссылаясь на решение Кабинета министров об ограничении газоснабжения для экономии природного газа и проведения «Киевэнерго» в тепловом хозяйстве в межотопительный период различных видов технических работ для стабильного прохождения отопительного сезона 2014-2015 годов.