Дата трехсторонней встречи по газу будет известна к концу недели

Дата очередных переговоров по урегулированию газовых споров между «Газпромом» и НАК «Нафтогаз Украины» в формате Украина-ЕС-Россия будет согласована к концу этой недели.

Согласно сообщению пресс-службы вице-президента еврокомиссии Гюнтера Эттингера, 8 сентября в Баку (Азербайджан) в рамках неформальной встречи членов "Восточного партнерства" между представителем еврокомиссии и министром энергетики Украины Юрием Проданом прошла короткая встреча, посвященная трехсторонним консультациям по газовому вопросу.

«Дата следующего трехсторонней встречи, которая должна пройти в течение ближайших двух недель, будет согласована к концу этой недели», - говорится в сообщении.

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Как ранее сообщал УНИАН, Эттингер считает, что переговоры по урегулированию газовых споров между «Газпромом» и НАК «Нафтогаз Украины» в формате Украина-ЕС-Россия должны состояться в середине сентября.

Справка УНИАН. Переговоры об урегулировании ценового вопроса между НАК «Нафтогаз Украины» и «Газпромом» продолжались с начала мая, последний их раунд состоялся в Киеве 14-15 июня. Переговоры закончились ничем. Как подчеркнул глава правительства Украины Арсений Яценюк, все предложенные компромиссы были осознанно отклонены российской стороной исключительно по политическим мотивам. По мнению Яценюка, Россия вела переговоры, имея изначальную установку не соглашаться ни с одним из предложений, в то время как Украина и ЕС имели четко выстроенную единую позицию.

16 июня «Газпром» сократил до нуля поставки газа для Украины, оставив только объемы прокачки для европейских потребителей. Кроме того, Украина и Россия подали иски в Стокгольмский арбитраж: Украина – об установлении справедливой цены на газ при сохранении действующего контракта и о взыскании 6 млрд долл. в качестве переплаты в предыдущие периоды. Исковое требование российской стороны – взыскать с Украины долг за потребленное топливо в размере 4,5 млрд долл.