В Беларуси из-за зависимости от РФ стоимость бензина привязали к растущему доллару

Зависимая от российской нефти Беларусь привязала стоимость бензина к курсу доллара США, чтобы обеспечить минимальную эффективность работы двух своих НПЗ в условиях постепенного ослабления курса национальной валюты, сообщает Reuters со ссылкой на концерн "Белнефтехим".

Концерн планирует постепенно повысить стоимость бензина АИ 92 до $1 за литр и установить ее в качестве базовой по отношению к стоимости бензина других марок.

Со вторника цены на бензин в Беларуси увеличились в среднем на 4,1%. Литр АИ 92 стоит 10.100 рублей при курсе 10.470 белорусских рублей за $1.

"Новый механизм даст возможность нефтеперерабатывающим заводам более оперативно реагировать на изменения стоимости нефтяного сырья, которое белорусские нефтеперерабатывающие заводы приобретают в Российской Федерации по предоплате только за валюту", - говорится в сообщении.

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С начала года курс белорусского рубля по отношению к доллару снизился на 9,0%.

В 2014 году "Белнефтехим" трижды повышал цены на бензин.