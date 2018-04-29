Главный угольщик страны: Лучшие угольные предприятия были отданы Ахметову бесплатно

Угольная отрасль на грани исчезновения из-за войны в Донбассе. Российские наемники целенаправленно уничтожают шахты и инфраструктуру вокруг них. В результате добыча угля сократилась до катастрофического уровня, а в стране возник дефицит угля для теплоэлектростанций. Теперь Украина впервые будет вынуждена его импортировать. В интервью УНИАН первый заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Зюков рассказал о том, какие финансовые потери несет отрасль от действий боевиков, есть ли планы восстановления шахт и что нужно делать, чтобы не допустить махинаций в угольной отрасли.

Юрий Евгеньевич, какая сейчас ситуация на угольных предприятиях Донбасса? Сколько шахт продолжают работать?

Когда бои перешли от Краматорска, Красного Лимана ближе к областным центрам, где сконцентрированы шахты, боевики запретили работать – перекрыли дороги блокпостами, ввели комендантский час, в районе шахт ведут обстрелы.

В итоге, у нас сейчас работают 24 государственных шахты. Около 50 находятся на жизнеобеспечении – это откачка воды, проветривание. Есть порядка 15 шахт полностью уничтоженных. Там даже вода не качается. Разбиты поверхностные здания, комплексы, копры и подстанции.

Насколько снизилась добыча угля в условиях боевых действий?

Если раньше государственные шахты добывали порядка 70 тысяч тонн угля в сутки, то сейчас – 20 тысяч тонн. За август мы добыли всего 700 тысяч тонн угля, и это при том, что несколько месяцев назад добывали под два миллиона. Почти в три раза сократилась добыча. Соответственно, сократилась и реализация угля. До июля мы реализовывали угля более чем на 1 миллиард гривен. Впервые в Украине могли инвестировать в строительство, новые лавы без государственных дотаций. Сейчас все обрушилось. За все время боевых действий мы потеряли примерно полмиллиарда гривен, которые должны были получить от реализации угля.

Сейчас звучит много заявлений по поводу разграбления угольных предприятий Донбасса боевиками, о вывозе ими угля в Россию. Это соответствует действительности?

В Луганской области на несколько шахт заезжали вооруженные боевики. Они загружали большегрузные машины углем и вывозили в Россию. Для них это – бесплатный товар. Помимо угля вывозят вещи, автомобильный транспорт – все, что им нравятся. Это – грабеж украинского государства.

Подсчитывался нанесенный террористами ущерб?

Степень и характер повреждений шахт сейчас сложно определить, поскольку ведутся боевые действия и комиссии не могут выехать, чтобы подсчитать ущерб – 300 миллионов гривен или миллиард, и сколько нужно потратить на восстановление шахт.

Какие шахты необходимо будет восстанавливать при возобновлении порядка в Донбассе?

Если шахта неперспективная и затоплена, мы ее откачивать не будем. На перспективных предприятиях мы подсчитаем степень затрат. Так, где это будет выгодно экономически, будем восстанавливать, откачивать воду, возвращать на работу людей. Среди таких предприятий есть шахты, добывающие миллион и более тонн угля в год: «Прогресс» в Торезе, шахтоуправление «Луганское» и другие. Их необходимо будет восстанавливать, так как их уголь востребован.

Платится ли горнякам Донбасса зарплата?

Мы выплатили зарплату за июнь почти полностью, кроме трех предприятий – «Луганскуголь», «Первомайскуголь» и «Донбассантрацит», которые не смогли подготовить документы из-за боевых действий. За июль мы закрыли уже 70% заработной платы и продолжаем ее выплачивать по мере поступления и оформления документов. Потому что очень сложно в зоне боевых действий обработать документацию и сдать ее в казначейство. Всем шахтерам, которые работают правительство гарантирует 100%-ю выплату заработной платы.

С августа мы работаем в режиме обеспечения. Люди, которые задействованы в этом процессе, получат 2/3 своей тарифной ставки, как и полагается по закону.

Когда шахтеры начнут получать зарплату за август?

За август платится в сентябре. У нас же зарплата платится с отставанием, то есть мы сейчас закрывали июльскую зарплату, а в конце сентября будем закрывать августовскую зарплату.

Но правительство никого не оставило. Еще раз хочу подчеркнуть: платят! И, может быть, даже до конца не понимая, где эти люди (которым выплачивается зарплата, - УНИАН). Исходим из того, что это живые люди, живые семьи и им нужно помогать. Но каждый же должен понимать, что будет отвечать за то, что он делает.

А шахтеры, которые выехали из зоны АТО?

Горняки, которые находятся на шахте, получат заработную плату. Для тех, кто покинул дома и вывез свои семьи, чтобы не погибнуть, рабочие места сохранятся и прогулы засчитываться не будут, но без оплаты. По закону как нужно платить? Человек должен прибыть на шахту, получить отметку в табеле, пробыть там определенное время – те же 8 часов. А если человека нет, мы его не увольняем, но и оплачивать вынужденный прогул никто не будет.

Сколько государство заплатило заработной платы шахтерам за время боевых действий на востоке Украины?

По миллиарду триста тысяч гривен в месяц обходится зарплата шахтерам, это средняя цифра. Поэтому это смело можно множить на апрель, май, июнь и июль. За август еще никто не платил.

То есть, уточним еще раз: вы платите зарплату, даже не до конца понимая, где находятся шахтеры...

Мы понимаем, где они находятся. И платим только тем, которые работают – добывают угль, и которые занимаются жизнеобеспечением шахты. Если мы будем платить государственные деньги, не зная, за что мы платим, нас надо выгнать и посадить в тюрьму.

Какое количество горняков покинули восток Украины?

К сожалению, мы не можем назвать точное количество. На шахтах работало 125 тысяч, а всего в отрасли – 160 тысяч. По нашим данным, порядка 10 тысяч человек рассчитались и выехали в другие регионы. Всего же рабочие места потеряли около 70-73 тысяч работников.

Шахтеры поддерживают террористов?

Среди шахтеров случаи были. Как правило, это – уволенные за прогулы, пьянство. Они и стали «героями», думая как можно отомстить начальнику. Например, пойти с автоматом в руках ударить, оскорбить или, в конце концов, расстрелять. Такая категория людей есть везде…

Когда началось мародерство, убийства, грабежи, изнасилования, то многие жители освобожденных районов были рады тому, что пришла украинская армия и власть. Я думаю, что сегодня к этому более осмысленно подходят…

Из-за действий террористов в Украине – дефицит угля, а это – проблема для теплоэлектростанций. Уже планируется веерное отключение электроснабжения. Кабмин намерен закупить уголь в ЮАР. Импорт действительно необходим, сами не выкрутимся?

В месяц мы потребляем 3 миллиона тонн угля. Из них 30-35% дефицитные марки «А» - антрациты, и «Т» - тощие, которых хватит на месяц. Остальное – угли газовой группы, которых сейчас добывается достаточно, чтобы обеспечить работающие на них электростанции в осенне-зимний период. А вот дефицитные угли нам надо дозакупить извне.

Покупать уголь у крупных мировых производителей будут сами предприятия генерации – ДТЭК, Донбассэнерго, Центрэнерго. Мы эту ситуацию контролируем в плане объемов, места закупки, цены и чтобы не было срыва поставок. Думаю, первые поставки будут во второй половине-конце сентября. Нам это необходимо, чтобы нормально работали энергогенерирующие компании.

Какой будет цена импортного угля?

Цену я пока назвать не могу, потому что Украина всегда экспортировала уголь, а тут вдруг появилась необходимость его покупать. Это сразу подняло цену дефицитных марок углей на рынке. Поэтому, чем больше мы будем об этом говорить, тем дороже нам уголь обойдется.

Вы говорили, что министерство отказалось от строительства заводов по производству газа из угля за китайские средства. На что можно направить выделенные КНР 3,6 млрд долларов?

Мы отказались от сжигания угля и перевода его в газ. Эта схема была придумана предыдущей властью, чтобы отмыть китайские деньги. Я вижу другое применение этим деньгам – замена газовых котлов на угольные, что даст возможность сразу сжигать уголь и получать электроэнергию.

Давайте поговорим о махинациях в отрасли. Угольные бароны: кто они?

Я не знаю, кто такие угольные бароны. Подскажете?

Удивительно, вы же человек, работающий в отрасли достаточно давно, и должны знать, кто «распиливал» государственные дотации. Тогда, может быть, скажите, кто сейчас контролирует копанки?

Копанки всегда контролировали милиция, прокуратура и СБУ. Министерство там никаких дел не имело. Я надеюсь, что нынешняя прокуратура и УВД таким заниматься не будет. Да и сейчас там не до копанок.

Как известно, уголь из государственных шахт и копанок обогащался на частных фабриках, а потом продавался через опять-таки частные компании государственным генерациям. При этом дотации угольной отрасли только росли. Кто наживался на этой схеме?

Частные компании «Семьи» и люди, приближенные к ней. Как правило, это выходцы с Донбасса, которые имели нужные доступы через коридоры власти. Они и правили там балом. Реализовывали уголь с копанок и продавали государственным электростанциям. Покупали по 300 гривен за тонну, а продавали – по 700 гривен.

Сколько на дотациях смогла заработать «семья» Януковича?

Я не считал чужие деньги и не знаю, кто зарабатывал. Но все очень просто подсчитать, подняв объемы добычи прошлых лет – посчитать, сколько было добыто рядового угля, сколько прошло через эти фабрики и умножить на 300-400 гривен. Суммы, конечно же, будут колоссальные. Хватит на все – и на офисы, и не только…

При президентстве Януковича пять обогатительных фабрик через мошеннические схемы за бесценок перешли во владения его старшего сына. Можно ли их вернуть государству?

Не могу сказать, за бесценок или нет, потому что они были куплены за деньги. Сравнивать цены – это не мое дело. Продавал Фонд госимущества, поэтому он должен инициировать эти вопросы.

Я подтверждаю, что 95% фабрик находятся в частных руках, что осложняет работу государственных предприятий. Если есть государственные шахты, то должны быть и государственные фабрики. Нельзя разрывать добычу угля с обогащением, иначе где-то в цепочке будет происходить обман.

К схемам получения угольных дотаций причастен руководитель Партии регионов Александр Ефремов?

Я его знаю как народного депутата, руководителя фракции Партии регионов. Если у него есть обогатительные фабрики, то одна или две. Группа других людей владеет фабриками на Донбассе. У Ефремова к этому отношение весьма небольшое. Но при прошлой власти за каждым госпредприятием был закреплен определенный куратор, который этим вопросом занимался.

Например, Наталия Королевская…

Королевская, или еще кто-то. И пошло, поехало. Вот вам надо «жареное», что-нибудь этакое. Давайте ж по существу, по теме. У нас серьезный разговор, не хочется уходить в «желтую» тему…

Но все же. Поддерживаете ли сейчас отношения с Королевской?

Нет, не поддерживаю. Вы бы лучше меня о детстве расспросили, о Донбассе.

Давайте о Донбассе. Чтобы убрать посредников при продаже угля, министерство приняло решение реализовывать уголь госпредприятия «Уголь Украины». Это дало положительный эффект?

Все 700 тысяч угля за август мы прогнали через «Уголь Украины», чтобы не было попыток кому-то где-то на этом заработать. Через «Уголь Украины» все деньги распределяются и попадают непосредственно на шахты.

Энергогенерирующая компания «Западэнерго», входящая в холдинг ДТЭК Рината Ахметова, задолжала «Углю Украины» 397 миллионов гривен за уголь, купленный в 2008-2009 годах. ДТЭК получила возможность погашать обязательства на протяжении 20 лет. Почему нельзя потребовать срочно отдать долг?

Мы подавали в суды, но везде проигрываем. Это – наше больное место, которое свидетельствует о продажности тогдашней судебной системы. Они не заплатили, выиграли суды и рассрочили долг, то есть, деньги шахтеров забрали себе. Но мы продолжаем судиться.

Недавно вы говорили, что предыдущая власть в ближайшие годы планировала передать перспективные угольные предприятия в концессию конкретным владельцам. Для кого именно прописаны были условия?

Для ДТЭКа, «Семьи» и ее окружения. Был список из 38 шахт, которые готовили не на приватизацию, а в концессию. Мы внесли изменения в закон и постановление Кабмина. Перевели эти шахты на приватизацию.

Сейчас закон выписан так, что концессионер не платит концессионные платежи. То есть, вложения, которые он тратит на воспроизводство предприятия, засчитываются в счет платежа. Поэтому нужно менять закон о концессии. Свои предложения мы подали в соответствующие министерство и ведомство, чтобы государство получало хотя бы концессионные платежи.

С учетом ваших слов напрашивается вывод, что государство могло получить большие деньги от приватизации лучших угольных предприятий, тогда как они были переданы бесплатно в концессию ДТЭКу Рината Ахметова?

Действительно, лучшие предприятия – «Добропольеуголь», «Ровенькиантрацит» и «Свердловскантрацит» бесплатно отданы ДТЭКу. Государство потеряло колоссальные суммы. Только основные средства таких предприятий, как «Свердловскантрацит» и «Ровенькиантрацит», без учета запасов угля, стоят около трех миллиардов гривен. А там запасов антрацита более 300 миллионов тонн и они бесценны, потому что больших запасов антрацита в Европе нет.

Теперь – о вас. Вы являлись доверенным лицом кандидата в президенты Юлии Тимошенко на выборах 2009 года, но после ее проигрыша уехали из Украины. С чем это связано?

Были преследования чисто политического характера за то, что я в числе немногих шахтеров поддержал тогда демократию, поддержал Тимошенко и выступил против Януковича, против сил, которые были провластными не Донбассе. Вот за это я и был наказан. Они просто возбуждали против меня уголовные дела.

Где вы находились все это время?

Около года – в Германии. Потом в Украине.

Чем вы занимались последние 5 лет?

Собой и здоровьем.

То есть, не работали?

Не работал. С той властью не работал ни дня вообще. Принципиально.

А за счет чего жили?

Как за счет чего? Я пенсионер-шахтер. Также у меня был свой небольшой бизнес. Сейчас его нет. В Донбассе у меня ничего не осталось, даже личного дома. Его разграбили неделю назад.

Вы успели вывезти свою семью?

Да. Моя семья уже в Киеве.

Вас назначили на должность замминистра в начале апреля. Кто рекомендовал вас?

Тимошенко Юлия Владимировна.

Почему курировать угольную отрасль в министерстве назначили именно вас?

А кто еще на тот момент лучше меня знал угольную отрасль Украины? Кто из тех, кого предлагали, мог в это непростое время возглавить? Там были три кандидата, не хочу никого обсуждать. В Советском Союзе была хорошая система. Человек должен был поступательно расти – со ступеньки на ступеньку. У меня так получилось в жизни, что я от рабочего дошел до директора крупного предприятия. Постепенно, за 24 года. Не минуя ни одной ступеньки. И считаю, что эта должность – заслуженный итог моей биографии.

Александр Гречко(УНИАН)