Кабмин и «Нафтогаз» в суде требуют от «Киевэнерго» Ахметова 237 млн гривень долга

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» и Министерство энергетики и угольной промышленности в судебном порядке требуют от энергогенерирующей компании «Киевэнерго», подконтрольной бизнесмену Ринату Ахметову, уплатить 237 млн грн за потребленный газ.

Об этом говорится в постановлениях, обнародованных в Едином государственном реестре судебных решений.

Согласно документам, на сегодняшний день в высшем хозсуде Украины и хозсуде Киева находятся два иска к «Киевэнерго» об уплате долгов за потребленный ранее природный газ. По первому иску сумма возмещения составляет 57,258 млн грн, заседание суда назначено на 22 сентября 2014 года, по второму – 179,646 млн грн, заседание назначено на 2 октября 2014 года.

Кроме того, в Едином госреестре судебных решений находится ряд других исков «Нафтогаза» к «Киевэнерго» на более мелкие суммы.

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Как сообщал УНИАН, летом 2013 года «Нафтогаз» требовал в судебном порядке от энергогенерирующей компании «Киевэнерго» уплаты 422,7 млн грн за потребленный ранее газ.

По данным «Нафтогаза», «Киевэнерго» является одним из крупнейших должников в Украине за природный газ. На сегодняшний день долг «Киевэнерго» составляет 1,682 млрд грн, вследствие чего у части потребителей Киева уже несколько месяцев отсутствует горячее водоснабжение.

Справка УНИАН. ПАО «Киевэнерго» генерирует и поставляет тепловую и электрическую энергию в Киеве, входит в состав ДТЭК.

ДТЭК – крупнейшая частная вертикально интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ). Предприятия ДТЭК создают эффективную производственную цепочку от добычи и обогащения угля до генерации и продажи электроэнергии.