В «Киевэнерго» объяснили, почему не могут расплатиться с «Нафтогазом»

Подконтрольная бизнесмену Ринату Ахметову энергогенерирующая компания «Киевэнерго» не может «расщепить» средства на собственном счету из-за ликвидации президентом Украины Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере коммунальных услуг.

Об этом сообщает пресс-служба «Киевэнерго», уточняя, что на спецсчете остаются заблокированными 64,5 млн грн, которые поступили от потребителей компании за тепло.

«Средства заблокированы из-за отсутствия норматива расщепления средств, который должна была утвердить ныне ликвидированная Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере коммунальных услуг Украины», - отметили в пресс-службе.

Согласно сообщению «Киевэнерго», ключевого должника НАК «Нафтогаз Украины», отсутствие этого норматива исключает перечисление средств за природный газ, который был использован на производство тепловой энергии.

По данным «Нафтогаза», по состоянию на 8 сентября задолженность «Киевэнерго» за потребленный природный газ составляет 1,682 млрд грн.

По данным «Киевэнерго», из-за ограничений в газоснабжении в Киеве без горячего водоснабжения остаются 4 984 потребителя, что составляет 31,9% от общего количества потребителей, которым компания оказывает услуги по централизованному отоплению и горячему водоснабжению.

Справка УНИАН. 27 августа 2014 года президент Украины Петр Порошенко подписал указы о ликвидации Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики (НКРЭ), и Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере коммунальных услуг (Нацкомуслуг), а также создании на их базе единой госструктуры.

Новосозданный регулятор - Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), согласно указу президента возглавил Владимир Демчишин. В состав комиссии будут входить 6 членов. Среди них Владимир Евдокимов, Руслан Машляковский, Андрей Герус, Андрей Ткаченко, Валерий Тарасюк и Юлия Ковалив.

При этом Кабинету министров Украины поручено в двухмесячный срок решить вопрос передачи НКРЭКУ соответствующих бюджетных поступлений и вопрос о размещении комиссии.