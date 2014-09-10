ЕС призвал США начать экспорт нефти и газа в Европу
07:48, 10 сентября 2014Энергетика
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Еврокомиссар по торговле Карел де Гюхт заявил, что США должны начать экспорт нефти и газа в Европу в связи с геополитической ситуацией в Европе.
REUTERS
Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой Reuters.
Экспорт будет происходить в рамках создания трансатлантической зоны свободной торговли.
"Важно, чтобы мы приняли такую позицию как можно скорее, потому как, может быть, вы заметили, что некоторые вещи происходят в Европе", — сказал де Гюхт на брифинге в Вашингтоне.
Читайте такжеКремль старается, чтоб у Европы не осталось газа для поставок в Украину - СМИКак отмечается, отмена 40-летнего запрета США на экспорт нефти может оказать давление на Россию.
Между тем, ранее сообщалось, что ЕС включил в санкционный список «Роснефть», «Газпром» и «Транснефть».
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