ЕС призвал США начать экспорт нефти и газа в Европу

Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой Reuters.

Экспорт будет происходить в рамках создания трансатлантической зоны свободной торговли.

"Важно, чтобы мы приняли такую позицию как можно скорее, потому как, может быть, вы заметили, что некоторые вещи происходят в Европе", — сказал де Гюхт на брифинге в Вашингтоне.

Читайте такжеКремль старается, чтоб у Европы не осталось газа для поставок в Украину - СМИКак отмечается, отмена 40-летнего запрета США на экспорт нефти может оказать давление на Россию.

Между тем, ранее сообщалось, что ЕС включил в санкционный список «Роснефть», «Газпром» и «Транснефть».