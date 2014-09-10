Бюджет России на 2015 год будет трещать по швам, если цена нефти упадет ниже $96

Доходы бюджета России сойдутся с расходами при цене $96 за баррель российского сорта Urals. Это близко к текущим котировкам, и в случае снижения спроса на российское топливо Минфин столкнется с проблемой финансирования запланированных расходов, передает «Газета.Ru».

Читайте такжеКотировки нефти Urals рухнули ниже $100 за баррель - бюджет РФ под угрозой срываРоссийский бюджет на 2015 год будет сверстан из расчета $96 за баррель нефти марки Urals, сообщил «Газете.Ru» высокопоставленный источник в Минфине.

«Есть бюджетное правило, там учитывается базовая цена. Сейчас берется средняя с 2008-го по первое полугодие 2014 года — выходит $96. Это базовая цена, из нее считаются расходы на 2015 год», — заявил источник.

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