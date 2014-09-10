ЕС разрабатывает меры в виду возможных перебоев с поставками газа из России

ЕС всерьез готовится к перебоям с поставками газа из России и намерен при необходимости ввести ручное управление отраслью, пишет "КоммерсантЪ".

Пока Европа не готова к прекращению закупок у "Газпрома", планируя в среднесрочной перспективе снижать зависимость от импорта трубопроводного газа за счет приобретения СПГ по спотовым ценам.

Читайте такжеЕС призвал США начать экспорт нефти и газа в ЕвропуВ распоряжении "Ъ" оказался подготовленный Советом ЕС драфт доклада по вопросам энергобезопасности в газовой сфере, который является развитием стратегии по энергобезопасности. В документе предлагаются краткосрочные меры в случае перебоев с поставками российского газа этой зимой и описываются среднесрочные подходы к обеспечению безопасности поставок.

По данным "Ъ", документ будет обсуждаться на неформальной встрече министров энергетики ЕС 6 октября, а сформулированные предложения - на саммите лидеров ЕС 17-21 октября.

Читайте такжеКремль старается, чтобы у Европы не осталось газа для поставок в Украину - СМИВ перечне краткосрочных мер говорится, что при возникновении перебоев с поставками газа странам ЕС следует руководствоваться предписанием 994 от 2010 года, при этом Еврокомиссия "в приоритетном порядке" должна разработать предложения по изменению предписания "для повышения солидарности в ЕС". Новым является то, что ЕС прямо признает: в случае серьезных проблем "рыночные меры могут оказаться недостаточными". Тогда должны применяться механизмы "оптимального использования" газовых хранилищ и терминалов регазификации СПГ. Сейчас мощность приемных терминалов СПГ в ЕС около 200 млрд кубометров, но они загружены всего на 20% — многие поставщики направили объемы в Азию и Латинскую Америку. ЕС может ограничить такие действия европейских компаний. Но объем реэкспорта СПГ из Европы — всего 5,5 млрд кубометров в 2013 году.

Читайте такжеВ ЕС рассчитывают, что Украина и Россия найдут решение по газу до октябряТакже Совет ЕС предлагает упростить и сделать единой процедуру сбора заявок на виртуальный реверс трубопроводного газа "для его использования не в соседних (друг с другом) странах-членах". Это означает, что, например, Словакия сможет купить российский по происхождению газ в Германии и отобрать его из транзитной трубы на своей территории без физического перемещения объемов. В случае широкого использования этой практики "Газпром" вынужден будет либо выравнивать цены на газ для тех стран, которым доступен виртуальный реверс, либо убирать из контрактов гибкость по объемам, вводя 100% take-or-pay.

В целом же стратегия ЕС заключается в дальнейшем снижении потребления ископаемого топлива (прежде всего газа) за счет перехода на возобновляемые источники и повышения энергоэффективности. При этом идея бывшего премьера Польши, а теперь главы Совета ЕС Дональда Туска о создании энергетического союза трансформировалась в не столь радикальные, но более конкретные предложения. Так, Еврокомиссия должна проанализировать варианты "добровольного объединения покупателей газа с целью увеличения их рыночной силы". Также ЕК должна "способствовать" переходу к ценообразованию в газовых контрактах на основе спотового рынка, а не нефтяной привязки. При этом в новом составе ЕК будет создан специальный пост вице-президента по энергетическому рынку, который, как предполагается, займет латыш Валдис Домбровскис.