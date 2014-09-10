Цены на нефть держатся ниже отметки $100 за баррель - вблизи 16-месячного минимума

На мировых торгах в среду, 10 сентября, цены на нефть Brent держатся ниже $100 за баррель вблизи 16-месячного минимума из-за опасений за мировое потребление, передает Reuters.

Так, фьючерсы на Brent подорожали на $0,18 до $99,34 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $0,08 до $92,83. В ходе торгов во вторник Brent подешевела до $99,03 - минимального внутридневного уровня с 1 мая 2013 года.

Читайте такжеБюджет России на 2015 год будет трещать по швам, если цена нефти упадет ниже $96По мнению аналитиков, упав ниже отметки $100, Brent теоретически может еще опуститься до $95. Спрос даже в США, чья экономика растет, повышается слабо, и есть опасения, что мировое потребление будет ослабевать.

Запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 1,9 миллиона баррелей, по данным Американского института нефти, при прогнозе снижения на 1,1 миллиона, а запасы бензина выросли при прогнозе сокращения.

Читайте такжеЕС призвал США начать экспорт нефти и газа в Европу11 сентября в Кувейте пройдет ежегодное совещание министров нефтяной промышленности стран Персидского залива, на котором, вполне вероятно, будут обсуждаться цены.

США завершают подготовку новых санкций против оборонного, энергетического и финансового секторов экономики России за эскалацию конфликта в Украине, сообщил Госдепартамент США.

Еврокомиссар по торговле Карел де Гухт во вторник призвал США экспортировать нефть и газ в Европу, чтобы помочь ей меньше зависеть от российского топлива.