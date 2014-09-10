«Нафтогаз» заплатит почти 15 миллионов за оценку своих активов
Затраты на данные операции осуществляются только после утверждения финансового плана НАК «Нафтогаз Украины» на 2014 год
Государственный энергохолдинг «Нафтогаз Украины» заплатит аудиторской компании EY (Ernst & Young) 14,8 млн грн за определение справедливой стоимости основных активов.
Об этом говорится в приказе Министерства энергетики и угольной промышленности от 9 сентября 2014 года.
Согласно документу, оценке подвергаются основные средства "Нафтогаза", специальные разрешения на пользование недрами и месторождениями нефти и газа, инвестиции в совместную деятельность, и незавершенные капитальные инвестиции.
Также в документе отмечается, что затраты на данные операции осуществляются только после утверждения финансового плана НАК «Нафтогаз Украины» на 2014 год.
Читайте такжеПорошенко разрешил сдать украинскую ГТС в аренду иностранным компаниям
Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.
НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.
Ernst & Young (EY) - британская аудиторско-консалтинговая компания, одна из крупнейших в мире (входит в «большую четвёрку» аудиторских компаний). С 2013 года действует под торговой маркой EY. Штаб-квартира находится в Лондоне.