«Нафтогаз» заплатит почти 15 миллионов за оценку своих активов

Государственный энергохолдинг «Нафтогаз Украины» заплатит аудиторской компании EY (Ernst & Young) 14,8 млн грн за определение справедливой стоимости основных активов.

Об этом говорится в приказе Министерства энергетики и угольной промышленности от 9 сентября 2014 года.

Согласно документу, оценке подвергаются основные средства "Нафтогаза", специальные разрешения на пользование недрами и месторождениями нефти и газа, инвестиции в совместную деятельность, и незавершенные капитальные инвестиции.

Также в документе отмечается, что затраты на данные операции осуществляются только после утверждения финансового плана НАК «Нафтогаз Украины» на 2014 год.

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Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

Ernst & Young (EY) - британская аудиторско-консалтинговая компания, одна из крупнейших в мире (входит в «большую четвёрку» аудиторских компаний). С 2013 года действует под торговой маркой EY. Штаб-квартира находится в Лондоне.