Продан рассчитывает, что к ноябрю в украинских хранилищах будет 17,5 млрд кубов газа

Украина, которая с июня 2014 года отключена «Газпромом» от поставок российского газа, рассчитывает к 1 ноября накопить в подземных хранилищах до 17,5 млрд куб. м топлива.

«У нас сейчас 16 млрд кубометров. Я думаю, с учетом реверса с территории Словакии мы ожидаем 17,2-17,5 млрд кубометров на 1 ноября», - сказал министр энергетики и угольной промышленности Юрий Продан перед началом заседания правительства 10 сентября.

Справка УНИАН. Переговоры об урегулировании ценового вопроса между НАК «Нафтогаз Украины» и «Газпромом» продолжались с начала мая, последний их раунд состоялся в Киеве 14-15 июня. Переговоры закончились ничем. Как подчеркнул глава правительства Украины Арсений Яценюк, все предложенные компромиссы были осознанно отклонены российской стороной исключительно по политическим мотивам. По мнению Яценюка, Россия вела переговоры, имея изначальную установку не соглашаться ни с одним из предложений, в то время как Украина и ЕС имели четко выстроенную единую позицию.

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16 июня «Газпром» сократил до нуля поставки газа для Украины, оставив только объемы прокачки для европейских потребителей. Кроме того, Украина и Россия подали иски в Стокгольмский арбитраж: Украина – об установлении справедливой цены на газ при сохранении действующего контракта и о взыскании 6 млрд долл. в качестве переплаты в предыдущие периоды. Исковое требование российской стороны – взыскать с Украины долг за потребленное топливо в размере 4,5 млрд долл.