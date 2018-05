У Украины нет договоров с Россией на приобретение электроэнергии - министр

«Относительно импорта электроэнергии: у нас есть некоторая связь с РФ, потому что мы работаем параллельно. Но никаких договоров на приобретение электроэнергии у нас нет», - сказал министр энергетики и угольной промышленности Юрий Продан перед заседанием правительства 10 сентября.

Читайте такжеУкраинцев предупреждают о возможных отключениях света, как в 90-е годыРанее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия может ограничить поставки электроэнергии в Украину из-за отключения Киевом электроснабжения в Крыму.

Справка УНИАН. Объединенная энергетическая система (ОЭС) Украины работает синхронно (параллельно) с энергетическими системами Беларуси, Российской Федерации, Молдовы, и через «Бурштынский энергоостров» с объединенными энергетическими системами стран Западной, Центральной и Восточной Европы - бывшего UCTE (Union for the Coordination of Transmission of Electricity) - Польши, Словакии, Венгрии, Румынии. Это позволяет экспортировать электроэнергию как в восточном, так и западном направлениях. Украина обладает профицитным объемом электроэнергии, из-за чего периодически накладываются диспетчерские ограничения для атомных электростанций.

Между Украиной и Россией отсутствуют коммерческие договоры на поставку электроэнергии. Украина занимается только экспортом электроэнергии. В разные годы Украина импортировала электроэнергию из РФ во время аварий на ЛЭП или ТЭС, но это - исключительная ситуация.