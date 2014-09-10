"Газпром" стал снижать поставки газа в Польшу

Польская государственная газовая компания PGNiG заявила в среду, 10 сентября, что наблюдает снижение поставок газа от российского "Газпрома" с начала недели, передает Reuters.

Читайте такжеЕС разрабатывает меры в виду возможных перебоев с поставками газа из РоссииВ соответствии с заявлением, PGNiG получила примерно на 20 процентов менее законтрактованных объемов газа в понедельник и на 24 процента - во вторник. Компания пытается выяснить причины сокращения поставок.

Читайте такжеПольша хочет добиться от "Газпрома" снижения цены на газГазпром пока не предоставил комментарии.