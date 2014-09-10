Украина на фоне прекращения поставок газа из РФ запускает 6 новых месторождений

Украина на фоне прекращения «Газпромом» поставок российского газа запускает 6 новых нефтегазовых месторождений в промышленную разработку.

Об этом говорится в соответствующих приказах Министерства энергетики и угольной промышленности Украины от 4 сентября 2014 года.

Согласно документам, речь идет о Западно-Староверовском газоконденсатном месторождении, Кобзевском газоконденсатном месторождении, Горобцивськом газоконденсатном месторождении, Евгениивськом газоконденсатном месторождении, Дробишивськом газоконденсатном месторождении и Валюхивськом нефтегазоконденсатном месторождении.

Все указанные месторождения разрабатываются крупнейшей в Украине газодобывающей компанией «Укргазвыдобування».

В документах не указываются прогнозируемые объемы добычи углеводородов на данных месторождениях.

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Как ранее сообщал УНИАН, суточные потери природного газа госкомпании «Укргазвыдобування» из-за непрекращающихся военных действий на Донбассе увеличились на 42% - до 340 тыс. кубометров.

Согласно сообщению «Укргазвыдобування», компания приостановила работу месторождения в селе Счастье Луганской области, что повлекло за собой суточные потери природного газа в размере 100 тыс. куб. м.

Справка УНИАН. «Укргазвыдобування» - крупнейшая газодобывающая компания Украины, на которую приходится около 75% всего добываемого в Украине газа.

В состав «Укргазвыдобування» входят 4 газопромышленных управления: ГПУ «Шебелинкагазвыдобування», ГПУ «Полтавагазвыдобування», ГПУ «Харьковгазвыдобування» и ГПУ «Львовгазвыдобування». 100% акций компании принадлежит НАК «Нафтогаз Украины».

Добыча природного газа в Украине в 2013 году увеличилась по сравнению с 2012 годом на 1,7% - до 20,4 млрд кубометров.