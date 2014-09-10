Компания Ахметова хочет завезти в Украину 600 тыс. тонн угля из России - профсоюз

Крупнейший частный украинский энергетический холдинг ДТЭК, контролируемый бизнесменом Ринатом Ахметовым, в условиях резкого снижения добычи угля на шахтах Донбасса из-за действий российских вооруженных боевиков, приведшего к дефициту топлива для теплоэлектростанций страны, планирует завезти 600 тысяч тонн угля из России.

Об этом на пресс-конференции сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

«ДТЭК планирует завезти 600 тысяч тонн угля из России», - сказал Волынец.

При этом он отметил, что не знает точного происхождения угля, который ДТЭК будет ввозить из России.

«Я не знаю, откуда этот уголь, но скорее всего, что он будет поставлен с шахт Ростовской части Донбасса, которые управляются ДТЭКом Рината Ахметова», - сказал глава профсоюза, добавив, что уголь уже поставляется на Луганскую ТЭС.

В то же время Волынец подчеркнул, что каждая компания - импортер угля должна информировать правительство и общественность об объемах закупки импортного угля, его происхождении и ценах, поскольку вся эта информация является чрезвычайно важной в условиях дефицита угля в Украине.

Как отметил глава профсоюза, в свою очередь правительство должно следить за тем, чтобы при импорте угля не было компаний-«прокладок», созданных для отмывания денег.

Как сообщал УНИАН, обеспечить ТЭС украинским углем сегодня практически невозможно из-за боевых действий на востоке страны, где расположена большая часть действующих шахт. По информации Минэнергоугля, уже сегодня на украинских ТЭС наблюдается острый дефицит угля марки «А» - антрациты и «Т» - тощие, которые используются на половине станций страны.

В начале сентября премьер-министр Арсений Яценюк сообщил, что Украина договорилась о поставке 1 млн тонн угля из Южно-Африканской Республики.

При этом ранее Яценюк обвинил Россию в реализации плана по умышленному разрушению украинских угольных шахт с целью обеспечить дефицит угля на теплоэлектростанциях, что повлечет за собой проблемы с производством электрической энергии и теплом в отопительный период.

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Справка УНИАН. ДТЭК – крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины, входящая в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент».

В угольный сегмент ДТЭК входят «ДТЭК Павлоградуголь» (объединяющее 10 шахт), «ДТЭК Добропольеуголь» (5 шахт), «ДТЭК Шахта Комсомолец Донбасса», «ДТЭК Ровенькиантрацит» (6 шахт и 3 обогатительные фабрики), «ДТЭК Свердловантрацит» (5 шахт и 3 обогатительные фабрики), «Шахта «Белозерская» и пять обогатительных фабрик.

Сегмент генерации представлен «ДТЭК Востокэнерго», «ДТЭК Западэнерго» и «ДТЭК Днепроэнерго».

Также в состав ДТЭК входит «Киевэнерго», которое генерирует и поставляет тепловую и электрическую энергию в Киеве.