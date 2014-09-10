Польша из-за "Газпрома" остановила поставки газа в Украину

Польша прекратила реверсные поставки газа в Украину из-за ограничений, введенных российским газовым монополистом компанией "Газпром", сообщил журналистам глава оператора газотранспортной системы Украины «Укртрансгаз» Игорь Прокопив.

"Сегодня Российская Федерация начала ограничивать поставки газа в Польскую Республику, чтобы разорвать реверс из Польши, который мы получаем. В 14.00 поляки прекратили реверс в Украину, почти 4 млн кубометров в сутки", - сказал Прокопив.

По его словам, польская сторона попросила 2 дня технического перерыва в поставках газа в Украину для поиска необходимого ресурса у себя на рынке. «Поляки сегодня заявили («Газпрому» - УНИАН) 11 млн кубометров газа в сутки, а россияне подтвердили 7 млн. То есть «минус» 4 млн. А 4 млн – это и есть наш реверс», - добавил глава "Укртрансгаза".

По данным оператора польской газотранспортной системы Gaz System, по итогам сегодняшнего дня в Украину через Польшу будет поставлено около 1,3 млн кубометров вместо ранее запланированных 3,8 млн кубометров.

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С начала текущего месяца через польскую ГТС Украина ежесуточно прокачивала около 3,8 млн кубометров газа, что составляет почти максимальные объемы, которые технически можно прокачать через пункт "Хермановице".

В августе Украина через Польшу по контракту с немецкой RWE Supply&Trading увеличила среднесуточную прокачку газа до около 3,9 млн кубометров с 3,6 млн месяцем ранее.

Справка УНИАН. Украина разрабатывает реверсные маршруты поставок газа из Венгрии, Польши, Словакии и Румынии. Наиболее перспективным маршрутом поставок газа в Украину является словацкий, также открыты венгерский и польский газовые маршруты.

Как сообщал министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан, Украина получает по реверсу 30-32 млн кубометров газа в сутки, однако этот объем может быть увеличен. В частности, по реверсу из Словакии Украина может получать порядка 27 млн кубометров в сутки и порядка 14 млн кубометров с территории Польши и Венгрии.

Украинская добыча газа составляет 50-55 млн кубометров в сутки.