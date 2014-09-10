Россия хочет прописать для себя «газовые гарантии» в ассоциации Украина-ЕС

Россия требует от Украины и Европейского союза прописать в Соглашении об ассоциации гарантии для РФ в сфере торговли энергоносителями.

В документе "Предложения российской стороны по внесению поправок Соглашения об ассоциации между ЕС и государствами – членами ЕС с одной стороны и Украиной с другой стороны в целях минимизации рисков, возникающих от вступления в силу указанного соглашения", который есть в распоряжении ZN.UA, российская сторона предлагает дополнить главу 11 Соглашения об ассоциации "Вопросы, связанные с торговлей энергоносителями".

Статью 274 Соглашения об ассоциации российская сторона видит с дополнением, выделенным жирным: "…Принимая во внимание перспективы дальнейшей интеграции рынков энергоносителей, каждая из Сторон учитывает данные об энергосистемах и мощностях другой Стороны [, а также обязательства каждой из Сторон перед третьими сторонами в данной сфере,] при принятии программных документов, касающихся сценариев развития спроса и предложения, стыковочных узлов, стратегий в области энергетики и планов развития инфраструктуры".

Кроме того, предлагается дополнить Главу 11 Соглашения в конце статьей следующего содержания:

"Положения настоящей Главы применяются без ущерба для договоров в сфере торговли энергоносителями между хозяйствующими субъектами Украинской стороны и хозяйствующими субъектами третьих стран, заключенными до вступления в силу настоящего Соглашения и до окончания срока их действия".

Напомним, Россия выдвинула Украине и ЕС свой список изменений в Соглашение об ассоциации. Среди прочего, документ предполагает исключения из взаимной либерализации торговли Украины с ЕС около 20% товаров, а также прописать соглашение таким образом, чтобы оно позволяло в дальнейшем интегрировать Украину в Таможенный союз.

Отметим, в "Нафтогазе" рассчитывают, что Соглашение с ЕС позволит Украине защититься от "Южного потока".

Ранее сообщалось, что переговоры по газу Украина-ЕС-РФ запланированы на 16 сентября.