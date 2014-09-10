Предлагаемый россиянами Украине дешевый уголь мог быть украден на Донбассе

Российские бизнесмены готовы продавать уголь Украине в неограниченных количествах по цене 64 долл. за тонну, среди которого может быть и украденный пророссийскими боевиками уголь с шахт Донбасса.

Об этом на пресс-конференции заявил экс-министр жилищно-коммунального хозяйства Алексей Кучеренко.

«Буквально вчера на меня выходили россияне, которые готовы из Ростова грузить дешевый уголь», - сказал Кучеренко.

При этом на уточняющий вопрос журналистов о том, могут ли эти бизнесмены предлагать уголь, который пророссийские боевики украли с шахт Донбасса, экс-министр ЖКХ ответил, что вполне возможно.

«Может быть что угодно. Уголь - это же рыночный товар», - сказал Кучеренко, добавив, что боевики вывозят все, а не только уголь.

По его словам, некие российские бизнесмены готовы грузить сколько угодно угля Украине, а его цена составит 64 долл. за тонну на погруженном судне. При этом он подчеркнул, что Украине не нужно принимать это предложение.

«С ними нельзя принципиально заключать эти контракты, потому что в любой момент можно стать их заложником», - резюмировал экс-министр.

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Как сообщал УНИАН, глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец ранее сообщал, что вооруженные пророссийские боевики автомобильными колоннами вывозят уголь с некоторых шахт Луганской и Донецкой областей в Россию.

По его словам, это происходит потому, что некоторые шахты даже в условиях боевых действий продолжают добывать уголь, он обогащается, а вывезти его возможности нет. Таким образом, он накапливается на складах и становится предметом наживы для российских боевиков.

Как сообщал УНИАН, с апреля на Донбассе орудуют боевики, вооружаемые и финансируемые Россией, которые захватывают заложников, обстреливают жилые кварталы, а также уничтожают инфраструктуру городов Донецкой и Луганской областей.

24 августа Россия начала открытый ввод своих войск на территорию Украины. По обнародованным данным СНБО, в начале сентября на Донбассе действовало по меньшей мере 4 тактических группы российской армии численностью 1,6 тыс. человек.