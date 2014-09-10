Украина получает газ из Словакии по $330

Цена газа, который Украина импортирует по реверсному маршруту из Словакии, составляет порядка 320-330 долл. за тысячу кубометров, сообщил журналистам глава оператора газотранспортной системы Украины «Укртрансгаз» Игорь Прокопив.

«Мы из Словакии получаем газ по 320-330 долл. за тысячу кубометров», – сказал он.

Как сообщал УНИАН, 16 августа открылся так называемый «малый реверс» природного газа с территории Словакии в Украину в тестовом режиме, а со 2 сентября он заработал в рабочем режиме. В первую неделю работы словацкого маршрута Украина импортировала по нему 170 млн кубометров природного газа.

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По информации министра энергетики и угольной промышленности Украины Юрия Продана, Украина может получать по реверсу из Словакии порядка 27 млн кубометров в сутки.