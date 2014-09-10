«Нафтогаз» готов дать газ «Киевэнерго», если Ахметов погасит долг

Государственный энергохолдинг «Нафтогаз Украины» готов возобновить газоснабжение компании «Киевэнерго», подконтрольной бизнесмену Ринату Ахметову, в случае погашения накопленной предприятием задолженности за потребленный газ.

«Нафтогаз» выражает готовность возобновить газоснабжение также для «Киевэнерго» при условии принятия действенных мер для погашения задолженности, накопленной предприятием», - говорится в сообщении «Нафтогаза», переданном УНИАН.

В компании сообщили, что на 9 сентября задолженность «Киевэнерго» составляет 1,73 млрд грн, или почти 9% от общей задолженности субъектов хозяйствования перед «Нафтогазом». Эта задолженность была накоплена «Киевэнерго» с 2011 года, а большая ее часть сформировалась в 2013-2014 годах.

Согласно сообщению «Нафтогаза», население, которое является крупнейшим потребителем услуг по централизованному отоплению и горячему водоснабжению (около 80% потребления), расплачивается по счетам вовремя и практически в полном объеме. В частности, по данным компании, в 2014 году «Киевэнерго» получило 1,22 млрд грн от населения и 0,79 млрд грн от государства в виде компенсации разницы в тарифах и возмещения льгот и субсидий. При этом за текущий год «Нафтогаз» получил от «Киевэнерго» только 0,79 млрд грн оплаты за оказанные услуги.

«Нафтогаз» не получил ни одной части средств, перечисленных киевлянами за отопление и горячее водоснабжение в этом году. Создается впечатление, что «Киевэнерго» использовало газ для производства тепловой энергии, получило оплату от потребителей, но не рассчиталось за потребленный газ», - отметили в «Нафтогазе».

Также в компании сообщили, что «Нафтогаз» из-за значительной задолженности был вынужден отключить газоснабжение не только «Киевэнерго», но и некоторым другим должникам, часть которых уже погасили задолженность.

«Ряд предприятий теплоэнергетики Киева, которые имеют прямые договоры с «Нафтогазом», осуществили погашение задолженности за потребленный газ (в частности, ООО «Ковальская-Жилсервис», «КП «Управляющая дирекция Шевченковского района»). Сейчас газоснабжения для этих потребителей полностью возобновлено», - сообщили в компании.

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В «Нафтогазе» напомнили, что Кабмин 9 июля 2014 года принял постановление, согласно которому полномочия по утверждению распределения объемов природного газа в разрезе газопоставляющих, газораспределительных, газотранспортных и газодобывающих предприятий для потребностей бюджетных учреждений, теплогенерирующих и теплоснабжающих организаций и др. субъектов хозяйствования Киева предоставлены председателю Киевской городской государственной администрации.

«Отсутствие предложений по распределению газа от КГГА может существенно осложнить подготовку и начало отопительного сезона в столице. По состоянию на 9 сентября соответствующих предложений от Киевской городской государственной администрации в адрес «Нафтогаза» не поступало», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее «Нафтогаз» обвинил «Киевэнерго» в нежелании погашать долги за потребленный природный газ, вследствие чего у части потребителей Киева уже несколько месяцев отсутствует горячее водоснабжение.

По данным «Киевэнерго», из-за ограничений в газоснабжении в Киеве без горячего водоснабжения остаются 4 984 потребителя, что составляет 31,9% от общего количества потребителей, которым компания оказывает услуги по централизованному отоплению и горячему водоснабжению.

В сложившейся ситуации «Киевэнерго» обвиняет правительство Украины, ссылаясь на решение Кабинета министров об ограничении газоснабжения для экономии природного газа и проведения «Киевэнерго» в тепловом хозяйстве в межотопительный период различных видов технических работ для стабильного прохождения отопительного сезона 2014-2015 годов.