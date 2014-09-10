В Москве уверяют, что не снижали поставки газа в Польшу

"Газпром" опровергает информацию о снижении поставок газа в Польшу, заявляя, что они остаются на обычном уровне, сказал Reuters официальный представитель концерна Сергей Куприянов.

"Сообщения информационных агентств о снижении объема поставок газа "Газпромом" в адрес польской компании PGNiG некорректны. В настоящее время в Польшу поставляется точно такой же объем газа, как и в предыдущие дни – 23 миллиона кубометров в сутки", - сказал Куприянов.

Он добавил, что поставки газа по всем направлениям осуществляются, "исходя из имеющихся в настоящий момент ресурсов для экспорта и продолжающейся закачки в подземные хранилища газа на территории Российской Федерации".

Как сообщал УНИАН, сегодня польская нефтегазовая компания PGNiG заявила о сокращении поставок российского газа в Польшу, отметив, что в понедельник получила примерно на 20% меньше газа, чем законтрактовала, а во вторник – на 24% меньше.

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В «Укртрансгазе» отметили, что Польша прекратила реверсные поставки газа в Украину из-за ограничений, введенных российским монополистом компанией "Газпром". По данным «Укртрансгаза», польская сторона попросила 2 дня технического перерыва в поставках газа в Украину для поиска необходимого ресурса у себя на рынке.

Тем не менее, оператор польской газотранспортной системы Gaz System сообщил, что по итогам сегодняшнего дня в Украину через Польшу будет поставлено около 1,3 млн кубометров вместо ранее запланированных 3,8 млн кубометров.