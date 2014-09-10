Объемы поставок российского газа в Словакию не снизились

Словацкий оператор газотранспортной системы компания Eustream не зафиксировала сокращения поставок российского газа в Словакию, поставляемого через территорию Украину, сообщила пресс-служба компании.

"По состоянию на сегодняшнее утро Eustream не зафиксировал падения давления и объемов поставок газа, транспортируемого с востока в Европейский Союз через станцию Велке Капушаны на границе с Украиной", - отмечено в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня польская нефтегазовая компания PGNiG заявила о сокращении поставок российского газа в Польшу, отметив, что в понедельник получила примерно на 20% меньше газа, чем законтрактовала, а во вторник – на 24% меньше.

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В «Укртрансгазе» отметили, что Польша прекратила реверсные поставки газа в Украину из-за ограничений, введенных российским монополистом компанией "Газпром". По данным «Укртрансгаза», польская сторона попросила 2 дня технического перерыва в поставках газа в Украину для поиска необходимого ресурса у себя на рынке.

Тем не менее, оператор польской газотранспортной системы Gaz System сообщил, что по итогам сегодняшнего дня в Украину через Польшу будет поставлено около 1,3 млн кубометров вместо ранее запланированных 3,8 млн кубометров.

Позже "Газпром" заявил, что не снижал поставок газа в Польшу, отметив, что они остаются на обычном уровне.