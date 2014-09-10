«Энергоатом» заявляет об обыске в компании с целью срыва поставок урана с Восточного ГОКа

В офисе оператора всех действующих атомных электростанций Украины – НАЭК «Энергоатом» 9 сентября следователи провели обыск и изъятие части документов с целью срыва контракта на поставки отечественного урана с Восточного горно-обогатительного комбината по программе импортозамещения, сообщают в пресс-службе «Энергоатома».

Согласно сообщению, 9 сентября примерно в 9:15 в офис «Энергоатома» по улице Ветрова, 3 прибыло около 25 сотрудников Генеральной прокуратуры Украины и Главного управления по борьбе с организованной преступностью.

Основанием для процессуальных действий стало постановление Печерского районного суда Киева о проведении обыска в помещениях компании по указанному адресу.

В материале досудебного расследования говорится, что в течение 2012-2014 годов должностные лица НАЭК «Энергоатом», злоупотребляя своим служебным положением с целью незаконного обогащения, обеспечили ряду компаний победу в процедурах закупок товаров, работ и услуг за государственные средства на сумму более 318 млн грн, конкурсные предложения которых не соответствовали требованиям закона о госзакупках и не являлись экономически выгодными для предприятия.

По данным следствия, был замечен предварительный сговор с должностными лицами компаний «Кабельтехпостач», «Унис центр», «Южэнергострой», «Тета Групп», «Андромеда-Х», «ПКП «Промторг», «Холдинговая компания «Центрпроект», «Глобалтехнотрейд», «Бау-Проф» и госпредприятия Всеукраинской общественной организации онкоинвалидов «Фаворит-Плюс» (ГП «Фаворит-Плюс»).

В постановлении суда также отмечается необходимость предоставления «Энергоатомом» ряда документов, касающихся хозяйственных взаимоотношений с вышеуказанными коммерческими структурами.

В то же время пресс-служба отмечает, что поводом для уголовного преследования стало то, что указанные компании перечислили средства в сумме свыше 166 млн грн на расчетные счета ряда предприятий, имеющих признаки фиктивности. Но, по сложившейся практике в правоохранительных органах, производство возбуждается по факту злоупотреблений в «Энергоатоме», хотя в настоящее время никаких доказательств этого правоохранители не имеют.

«В компании изымается куча документов и материалов, которыми в дальнейшем шантажируют контрагентов. Ни одно дело не доведено до суда. Почему? Вопрос риторический...», - подчеркнули в компании.

Пресс-служба сообщает, что следователи начали обыск с кабинета президента компании, хотя правоохранителей предупредили, что в его кабинете документов, указанных в постановлении суда, нет. Также главному следователю было предоставлено письмо, адресованное Генпрокуратуре от 20 августа, в котором компания сообщала о фактическом выполнении постановления о допуске к ознакомлению с необходимыми документами.

«То есть по запросу был собран весь массив необходимых документов, которые ожидали правоохранителей в отдельном помещении НАЭК «Энергоатом», - подчеркнули в пресс-службе.

В компании сообщают, что показательный обыск записывался на видео. При его проведении следователей интересовали документы, не указанные в постановлении суда, а также они провели осмотр пустого сейфа. При этом были найдены и изъяты презентационные материалы «Харьковского научно-исследовательского и проектно-конструкторского института «Энергопроект», который не указан в постановлении.

«Более того, не было в постановлениях суда речи и о другом предприятии, которое очень интересовало «группу поддержки» руководителя следственной группы - ГП «Восточный горно-обогатительный комбинат», - подчеркнули в пресс-службе.

В компании сообщили, что обыски в других кабинетах проводились с нарушением норм Уголовно-процессуального кодекса. Например, следователей интересовали прежде всего сейфы и документы о сотрудничестве с государственным предприятием ВостГОК, относительно всего остального проводился только поверхностный осмотр.

В сообщении подчеркивается, что указанные действия на целый день парализовали работу компании. При этом в «Энергоатоме» не собираются препятствовать надлежащему выполнению правоохранительными органами своих полномочий, однако необходимо проверить законность действий следователей, организовавших «показательное шоу в лучших традициях времен дореволюционной Украины», считают в компании.

«Сейчас юристы «Энергоатома» готовят заявление в силовые органы, в чьи полномочия входит отличить шоуменов от диверсантов, ведь по чьему бы заказу не делался данный обыск, «польза» от таких действий очевидна. И это польза не украинскому государству», - отметили в пресс-службе.

В сообщении приводятся слова президента компании Юрия Недашковского, который назвал действия следователей «российским заказом».

«Целью заказа является срыв контракта с ВостГОКом на поставку отечественного урана для его последующего использования в качестве составляющей ядерного топлива в рамках импортозамещения», - цитирует Недашковского пресс-служба «Энергоатома».

При этом он отметил, что законопроект по урегулированию данного вопроса, который был немедленно разработан «Энергоатомом» по поручению премьер-министра Украины Арсения Яценюка, уже несколько месяцев лежит без движения в чиновничьих кабинетах.

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

Государственное предприятие «Восточный горно-обогатительный комбинат» (Желтые Воды) – единственное в Украине и крупнейшее в Европе предприятие по добыче и переработке урановой руды. По данным МАГАТЭ, ВостГОК выпускает 3,3% мирового объема урана.