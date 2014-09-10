Польша подтвердила, что остановила поставки газа в Украину из-за "Газпрома"

Оператор польской газотранспортной системы компания Gaz System в среду подтвердила, что была вынуждена прекратить поставки газа из Европейского союза в Украину из-за уменьшения поставок российского топлива в Польшу "Газпромом".

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании, отвечая на запрос агентства.

"Пока из-за необходимости изменений движения в газотранспортной системе, которые мы были вынуждены сделать ввиду ограничения поставок из восточного направления, необходимо временное прекращение реализации услуги по транспортировке в пункте "Хермановице" в направлении Украины", - отметила пресс-служба.

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В Gaz system не уточнили, действительно ли прекращенные сегодня с обеда поставки в Украину могут быть возобновлены через 2 дня, как сообщил сегодня представитель "Укртрансгаза".

Ранее сегодня польская PGNIG сообщила, что "Газпром" с понедельника начал поставлять ей меньшие объемы газа, чем предусмотрено действующим контрактом между сторонами. Вчера компания получила на 24% меньше топлива, чем имела бы, а позавчера – почти на 20% меньше.

Пресс-секретарь PGNIG Дорота Гаевска сказала УНИАН, что компания серьезно обеспокоена уменьшением газовых поставок из России, и что "Газпром" до сих пор не объяснил мотивы своего решения.

Вчера британская Financial Times написала, что "Газпром" планирует ограничивать поставки газа своим потребителям в Европейском союзе для того, чтобы вынудить их отказаться от реверсивных поставок топлива Украине, которой российский газовый монополист полностью прекратил поставлять газ с середины июня этого года. Украина пытается компенсировать недобор российского газа собственно благодаря поставкам из ЕС. Глава "Газпрома" заявлял о нелегальности таких прокачек и называл их "наполовину аферой", поскольку компании из ЕС поставляют украинцам ранее закупленный в России газ.

Как сообщал УНИАН, в «Укртрансгазе» сегодня отметили, что Польша прекратила реверсные поставки газа в Украину из-за ограничений, введенных российским монополистом компанией "Газпром". По данным «Укртрансгаза», польская сторона попросила 2 дня технического перерыва в поставках газа в Украину для поиска необходимого ресурса у себя на рынке.

Тем не менее, оператор польской газотранспортной системы Gaz System сообщил, что по итогам сегодняшнего дня в Украину через Польшу будет поставлено около 1,3 млн кубометров вместо ранее запланированных 3,8 млн кубометров.

Позже "Газпром" заявил, что не снижал поставок газа в Польшу, отметив, что они остаются на обычном уровне.

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Справка УНИАН. Польша стала первой страной из Европейского союза, через которую Украина начала транспортировать газ в так называемом реверсовом режиме, но в то же время она имеет наименьшие технические возможности для таких поставок: около 1,5 млрд кубометров газа в год. Больше всего топлива Украина с сентября этого года может прокачивать через Словакию - до 10 млрд кубометров ежегодно. Еще около 4 млрд кубометров газа Украина может прокачивать через Венгрию.

Представители украинской власти заявляют, что Украине дешевле купить российский газ у партнеров из Европейского союза, чем непосредственно у "Газпрома", который со 2 квартала этого года увеличил цену газа для украинцев почти вдвое, - до 485 долларов за тысячу кубометров.