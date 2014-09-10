«Газпром» сделал венгерский реверс невыгодным для Украины
Украина на протяжении более 3 месяцев не может довести суточные объемы поставок природного газа из Венгрии до максимально возможных.
Российскому газовому монополисту «Газпрому» удалось искусственно повысить цены на газ для Венгрии, что автоматически сделало невыгодным использование реверсного маршрута поставок газа из Венгрии в Украину, сообщил журналистам глава оператора газотранспортной системы Украины «Укртрансгаз» Игорь Прокопив.
«Венгрия сегодня загружена мало. Там поработали россияне. Они создали искусственно ситуацию с ценой газа на рынке Венгрии, он (стоит - УНИАН) порядка 400 долл. (за тысячу кубометров). Он для нас слишком дорогой», - сказал Прокопив.
При этом, говоря о том, каким образом цена была увеличена, глава «Укртрансгаза» подчеркнул: «За счет транспортных надбавок. У «Газпрома» есть много путей для этого».
Украина на протяжении более 3 месяцев не может довести суточные объемы поставок природного газа из Венгрии до максимально возможных 16 млн кубометров. В среднем объем суточного экспорта газа из Венгрии в Украину составляет от 3 до 5 млн кубометров.
Читайте такжеПольша подтвердила, что остановила поставки газа в Украину из-за "Газпрома"
Ранее Прокопив отмечал, что цена словацкого газа для Украины составляет 320-330 долл. за тысячу кубометров.
Справка УНИАН. Украина разрабатывает реверсные маршруты поставок газа из Венгрии, Польши, Словакии и Румынии. Наиболее перспективным маршрутом поставок газа в Украину является словацкий. Также для Украины технически открыты венгерский и польский газовые маршруты. Однако 10 сентября польская сторона сообщила о приостановке реверса из-за снижения объемов поставки газа со стороны «Газпрома».