«Газпром» сделал венгерский реверс невыгодным для Украины

Российскому газовому монополисту «Газпрому» удалось искусственно повысить цены на газ для Венгрии, что автоматически сделало невыгодным использование реверсного маршрута поставок газа из Венгрии в Украину, сообщил журналистам глава оператора газотранспортной системы Украины «Укртрансгаз» Игорь Прокопив.

«Венгрия сегодня загружена мало. Там поработали россияне. Они создали искусственно ситуацию с ценой газа на рынке Венгрии, он (стоит - УНИАН) порядка 400 долл. (за тысячу кубометров). Он для нас слишком дорогой», - сказал Прокопив.

При этом, говоря о том, каким образом цена была увеличена, глава «Укртрансгаза» подчеркнул: «За счет транспортных надбавок. У «Газпрома» есть много путей для этого».

Украина на протяжении более 3 месяцев не может довести суточные объемы поставок природного газа из Венгрии до максимально возможных 16 млн кубометров. В среднем объем суточного экспорта газа из Венгрии в Украину составляет от 3 до 5 млн кубометров.

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Ранее Прокопив отмечал, что цена словацкого газа для Украины составляет 320-330 долл. за тысячу кубометров.

Справка УНИАН. Украина разрабатывает реверсные маршруты поставок газа из Венгрии, Польши, Словакии и Румынии. Наиболее перспективным маршрутом поставок газа в Украину является словацкий. Также для Украины технически открыты венгерский и польский газовые маршруты. Однако 10 сентября польская сторона сообщила о приостановке реверса из-за снижения объемов поставки газа со стороны «Газпрома».