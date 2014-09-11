Россия тестирует на Польше возможность газового шантажа Европы - аналитик

Российская Федерация уменьшением объемов поставок газа в Польшу пытается шантажировать Европейский Союз, который планирует ввести новые санкции в отношении РФ из-за продолжения ее агрессии против Украины.

Такое мнение корреспонденту УНИАН в Польше выразил эксперт польского Института энергетических исследований (ISP) Павел Поправа, комментируя информацию о том, что "Газпром" с 8 сентября ограничил поставки газа для польского PGNIG.

"Вероятнее всего, это связано с текущей дискуссией о новых санкциях Европейского союза", - сказал эксперт.

Он обратил внимание, что «Газпром» впервые ограничил транзит топлива не только через Украину, которую он периодически обвинял в отборе транзитного газа, но и через Беларусь.

По словам Поправы, это поставило под угрозу не только государства Восточной Европы, которые больше всего пострадали во время двух предыдущих «газовых войн» Украины и России в 2006 и 2009 годах, но также Германию, которая через ямальский газопровод ежегодно получает около 30 млрд кубометров газа.

"В этой ситуации вся ответственность за прекращение поставок лежит на российских стороне", - отметил он.

Поправа выразил надежду, что государства Европейского Союза не поддадутся на шантаж РФ. По его словам, если они отреагируют на этот шантаж, то Россия может продолжить действовать подобным образом.

"Это самое худшее, что можно было бы сделать", - сказал эксперт.

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В то же время Поправа признал, что часть стран, среди которых Словакия и Венгрия, могут под давлением россиян отказаться от реверсных поставок газа в Украину.

Эксперт также отметил, что Россия ограничением поставок газа в Польшу может попытаться заблокировать реверс газа из ЕС в Украину, но добавил, что польская газотранспортная система имеет наименьшие возможности для реверса: до 1,5 млрд кубометров газа в год, в то время как Венгрия и Словакия 4 и 10 млрд кубометров соответственно.

Поправа не исключил, что поставки газа в Польшу могли уменьшить по техническим причинам, но назвал это наименее правдоподобной версией.

10 сентября польская нефтегазовая компания PGNIG сообщила об уменьшении с начала этой недели поставок российского газа в Польшу, отметив, что до сих пор не получила от "Газпрома" объяснений по этому поводу.

Представители 28-ми стан Европейского Союза в начале этой недели утвердили новый пакет экономических санкций против России из-за дальнейшей агрессии против Украины, но пока не ввели их в действие. Представители ЕС намекают, что могут отказаться от введения дополнительных санкций, если будет соблюдено объявленное в конце прошлой недели перемирие между украинскими военными и пророссийскими боевиками на Донбассе.

9 сентября британская газета Financial Times написала, что "Газпром" планирует ограничивать поставки газа своим потребителям в Евросоюзе, чтобы вынудить их отказаться от реверсных поставок топлива Украине, которой российский газовый монополист полностью прекратил поставлять газ с середины июня этого года и которая благодаря реверсным поставкам намеревалась частично компенсировать недобор газа из РФ.