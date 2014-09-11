«Лукойл» хочет купить у «Транснефти» трубопровод, идущий через Украину

Российский «Лукойл» приобретет у «Транснефти» компанию ДП «Прикарпатзападтранс», следует из письма президента нефтяной компании Вагита Алекперова на имя президента РФ Владимира Путина, пишут «Ведомости» со ссылкой на документ.

«Прикарпатзападтранс» - украинская структура «Транснефти», которой принадлежат проходящие по территории Украины участки нефтепроводов Самара — Западное и Грозный — Армавир — Трудовая. Путин поставил на письме резолюцию «согласен» и расписал его вице-премьеру Аркадию Дворковичу и президенту «Транснефти» Николаю Токареву.

Читайте такжеМеркель выступила в поддержку новых санкций против РоссииПредставитель «Транснефти» адресовал вопросы «Лукойлу», так как, по его словам, это инициатива нефтяной компании. Представители «Лукойла», вице-премьера Аркадия Дворковича, Минэнерго от комментариев отказались.

Читайте такжеБюджет России на 2015 год будет трещать по швам, если цена нефти упадет ниже $96После покупки «Прикарпатзападтранса» зарубежной «дочкой» «Лукойла» трубопроводы будут переданы российско-европейскому консорциуму, который «обеспечит его загрузку и эксплуатацию», говорится в письме. В этом консорциуме контроль останется у «Лукойла». Труба нужна компании, чтобы гарантировать прокачку дизтоплива на европейские рынки, говорит федеральный чиновник, знакомый с этой инициативой. «Лукойл» долго работал в Украине, но в 2013 г. продал Одесский НПЗ, в августе сообщил о продаже сети АЗС и нефтебаз в Украине австрийской AMIC Energy Management.

Читайте такжеЕС призвал США начать экспорт нефти и газа в ЕвропуКто еще может войти в проект — собеседник не говорит. Это предмет переговоров. Директор Small Letters Виталий Крюков считает, что в консорциум могут войти российские компании, не подпавшие под западные санкции. Дизтопливо по трубопроводам «Прикарпатзападтранса» экспортировала «Башнефть». Ее представитель отказался от комментариев. Представители «Роснефти», «Газпром нефти» не ответили на запросы.

На внутренний рынок Украины «Прикарпатзападтранс» (общая протяженность труб — 1433 км) поставлял около 0,8 млн т топлива в год, еще столько же в Венгрию. Сейчас объемы резко сократились — в июле по территории Украины было прокачано 50 000 т дизтоплива. Предприятие может стоить менее $150 млн.

С 2011 г. Украина через суд пытается добиться признания права собственности на трубопроводы «Прикарпатзападтранса» за собой.