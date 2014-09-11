Новые санкции полностью запретят нефтяным компаниям Запада сотрудничество с Россией

Новые санкции США и ЕС, которые Запад может ввести уже 11 сентября, предполагают дальнейшее ограничение сотрудничества с Россией в сфере добычи нефти, сообщает Bloomberg.

Читайте такжеВступление в силу новых санкций ЕС притормозила Финляндия - СМИНапомним, Комитет постоянных представителей ЕС (COREPER), который в среду, 10 сентября, должен был дать оценку ситуации в восточной Украине на предмет введения в силу второго этапа экономических санкций против России, продолжит свою работу в четверг, 11 сентября.

Читайте такжеПорошенко подписал закон о санкцияхСогласно новым санкциям, американской Exxon Mobil Corporation и британской BP, как и всем западным энергокомпаниям, будет запрещено сотрудничество с Россией в поисках нефтяных месторождений и из разработке.

Кроме того, новый пакет санкций ЕС введет запрет на обмен энергетическими технологиями и предоставление услуг в этой сфере. В случае применения со стороны ЕС таких запретов, США также выступят с подобным списком ограничительных мер.