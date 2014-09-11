Глава МИД Польши пока не видит причин для паники из-за ограничения поставок российского газа

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский пока еще не видит причин для паники из-за ограничения с начала этой недели поставок российского газа польской компании PGNIG.

Как передает корреспондент УНИАН в Варшаве, об этом Сикорский сказал в интервью польскому TVN24 Biznes и Swiat в среду вечером.

"Пока я бы не паниковал. Мне не поступали никакие сигналы о том, что это могло быть мотивировано политическими или даже экономическими причинами", - сказал министр.

По словам Сикорского, "Газпром" опроверг сообщение об уменьшении поставок. Министр не исключил, что в действительности это могло произойти по техническим причинам.

Как сообщал УНИАН, 10 сентября польская нефтегазовая компания PGNIG сообщила, что российский "Газпром" с 8 сентября уменьшил поставки газа в Польшу, не объяснив причин.

Компания отметила, что 10 сентября получила на 24% меньше газа, чем заказывала, а днем раньше - на 20%.

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Ранее британская Financial Times написала, что Россия планирует ограничить поставки газа в страны Европейского Союза, чтобы заблокировать реверс газа в Украину, которой он полностью прекратил поставки в июне из-за споров вокруг цены и долгов за уже поставленный газ. Украина планировала компенсировать часть российского газа за счет газа из ЕС и заявляла, что такой газ стоит ей значительно дешевле, чем предложенная "Газпромом" со второго квартала этого года цена около 485 долларов за тысячу кубометров.