Чистая прибыль "Газпрома" за первый квартал упала на 41%

Чистая прибыль "Газпрома", относящаяся к акционерам компании, по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) сократилась в первом квартале 2014 года по сравнению с аналогичным показателем годом ранее на 41% до 223,007 млрд рублей, передает ПРАЙМ.

Читайте такжеРоссия тестирует на Польше возможность газового шантажа Европы - аналитикВыручка "Газпрома" за отчетный период при этом возросла на 6,7% и достигла 1,559 трлн рублей.

Читайте такжеЕС разрабатывает меры в виду возможных перебоев с поставками газа из РоссииОперационные расходы компании возросли на 14,7% до 1,09 трлн рублей. Прибыль "Газпрома" до налогообложения составила 317,95 млрд рублей против 489,919 трлн рублей в январе-марте 2013 года.

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