Обвал на рынке нефти продолжился из-за геополитических рисков

На мировых торгах в четверг, 11 сентября, цены на нефть Brent остаются ниже $100 за баррель на фоне стабильных поставок на мировой рынок при слабом спросе, передает Reuters.

Так, фьючерсы на Brent уже подешевели на $0,10 до $97,94 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $0,10 до $91,57. В ходе торгов в среду Brent подешевела до $97,60 - минимального внутридневного уровня с 18 апреля 2013 года. С начала недели оба эталона потеряли 2-3%.

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Как отмечают аналитики, инвесторы опасаются неожиданных последствий эскалации, включая вероятность агрессивного ответа исламистов. Геополитические риски сохраняются, и развитие ситуации не предвещает ничего хорошего.

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Запасы бензина и дистиллятов в США значительно выросли на прошлой неделе, по данным Управления энергетической информации, намного превзойдя прогнозы аналитиков.

Эксперты считают, что очень скоро - в течение месяца-двух - цена нефти опустится ниже $85 за баррель.

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ЕС 11 сентября может принять решение и введение в действие нового пакета санкций против России. Аналогичные ограничительные меры готовят и США.