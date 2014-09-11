«Энергоатом» присоединился к разработке «Зеленой книги по защите критической инфраструктуры в Украине»

Представитель дирекции по физической защите и специальной безопасности (ДФЗСБ) Национальной атомной энергогенерирующей компании «Энергоатом» принял участие в международном экспертном совещании по вопросам разработки «Зеленой книги по защите критической инфраструктуры в Украине», говорится в сообщении компании.

Мероприятие состоялось в помещении Национального института стратегических исследований при Президенте Украины.

Согласно пресс-релизу «Энергоатома», в совещании приняли участие представители офиса связи НАТО в Украине, атташе по вопросам обороны и безопасности посольств Литовской Республики, Румынии, Словацкой Республики, Австрии, Польши, Германии, Болгарии, а также эксперты и специалисты по вопросам обеспечения безопасности государственных и правоохранительных органов власти, государственных предприятий, научных учреждений Украины.

Во время встречи были рассмотрены вопросы защиты предприятий и объектов критической инфраструктуры и проект структуры «Зеленой книги по защите критической инфраструктуры в Украине».

С докладом о европейском опыте защиты критической инфраструктуры выступил эксперт Центра по управлению безопасностью и обороной (Болгария) В. Ратчев.

В конце встречи состоялось общее обсуждение проекта структуры «Зеленой книги ...» и рассмотрены предложения по ее разработке.

«По инициативе института, Правительство Украины внесло в проект Годовой национальной программы сотрудничества Украина-НАТО на 2014 год разработку указанной книги. Вместе с тем было предложено создать рабочую группу для подготовки «Зеленой книги...», в состав которой приглашены представители Минэнергоугля и ГП «НАЭК «Энергоатом», - говорится в сообщении НАЭК.

Справка УНИАН. По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт, является крупнейшей в Европе.