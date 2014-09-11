Россия не снижает поставки газа в Словакию

Словацкий оператор газотранспортной системы компания Eustream в четверг утром заявил о стабильных поставках российского газа в Словакию через Украину.

"По состоянию на сегодняшнее утро Eustream не зафиксировал падения давления и объемов поставок газа, транспортируемого с востока в Европейский Союз через станцию Велке Капушаны на границе с Украиной", - повторила сегодня пресс-служба обнародованное вчера такое же сообщение.

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Как сообщал УНИАН, вчера польская PGNIG сообщила об уменьшении с начала текущей недели поставок российского газа без объяснения причин такого решения "Газпромом". Оператор польской газотранспортной системы Gaz System отметил, что из-за этой ситуации временно вынужден прекратить поставки газа из ЕС в Украину.