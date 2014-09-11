Украина, Россия и ЕС снова попытаются договориться о газе 20 сентября в Берлине
13:43, 11 сентября 2014Энергетика
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Украина, Россия и ЕС постараются решить спорные газовые вопросы
Фото УНИАН
Трехсторонняя встреча в формате Украина-Россия-ЕС для решения спорных газовых вопросов состоится 20 сентября в Берлине.
Как передает собственный корреспондент УНИАН из Брюсселя, об этом на брифинге сообщила представитель вице-президента Европейской комиссии по энергетическим вопросам Гюнтера Эттингера Марлене Холзнер.
«Я рада объявить, что у нас есть дата для трехсторонней встречи между российскими партнерами, украинскими партнерами и нами – это 20 сентября в Берлине», - сказала она.
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