Украина, Россия и ЕС снова попытаются договориться о газе 20 сентября в Берлине

Трехсторонняя встреча в формате Украина-Россия-ЕС для решения спорных газовых вопросов состоится 20 сентября в Берлине.

Как передает собственный корреспондент УНИАН из Брюсселя, об этом на брифинге сообщила представитель вице-президента Европейской комиссии по энергетическим вопросам Гюнтера Эттингера Марлене Холзнер.

«Я рада объявить, что у нас есть дата для трехсторонней встречи между российскими партнерами, украинскими партнерами и нами – это 20 сентября в Берлине», - сказала она.

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