"Газпром" сократил поставки газа в Польшу еще на 45%

Российский газовый монополист "Газпром" вчера сократил поставки газа в Польшу еще на 45% и до сих по не объяснил польской стороне причину такого решения, сообщила пресс-служба компании в четверг.

Ранее сегодня польский PGNIG, который экспортирует российский газ в Польшу, провел заседание кризисного штаба в связи с ограничением поставок из РФ являющейся основным поставщиком голубого топлива в страну.

"Поставки природного в рамках обязывающего ямальского контракта в пунктах Дроздовиче (Украина), Кондратки (Беларусь) и Высокое (Беларусь) дальше не реализовываются, согласно с поданными компанией заявками. Дефицит 10 сентября составил около 45%", - отметила пресс-служба.

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Вчера компания сообщала, что PGNIG во вторник получил на 24% меньше заказанного газа после около 20% меньших поставок в понедельник.

Компания подчеркнула, что не заказывала максимальных объемов газа, что позволяет ей делать действующий контракт. Для того чтобы компенсировать дефицит топлива, компания начала закачивать газ через другие пункты на своей западной и южной границе, в частности, из Германии и Чехии.

"PGNiG до сих пор не получило никакой информации от "Газпрома" о причинах ограничения газовых поставок в Польшу", - отметила пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, в «Укртрансгазе» 10 сентября отметили, что Польша прекратила реверсные поставки газа в Украину из-за ограничений, введенных российским монополистом компанией "Газпром". По данным «Укртрансгаза», польская сторона попросила 2 дня технического перерыва в поставках газа в Украину для поиска необходимого ресурса у себя на рынке.

Тем не менее, оператор польской газотранспортной системы Gaz System сообщил, что по итогам 10 сентября в Украину через Польшу будет поставлено около 1,3 млн кубометров вместо ранее запланированных 3,8 млн кубометров.

Позже "Газпром" заявил, что не снижал поставок газа в Польшу, отметив, что они остаются на обычном уровне.

Справка УНИАН. Польша стала первой страной из Европейского союза, через которую Украина начала транспортировать газ в так называемом реверсовом режиме, но в то же время она имеет наименьшие технические возможности для таких поставок: около 1,5 млрд кубометров газа в год. Больше всего топлива Украина с сентября этого года может прокачивать через Словакию - до 10 млрд кубометров ежегодно. Еще около 4 млрд кубометров газа Украина может прокачивать через Венгрию.

Представители украинской власти заявляют, что Украине дешевле купить российский газ у партнеров из Европейского союза, чем непосредственно у "Газпрома", который со 2 квартала этого года увеличил цену газа для украинцев почти вдвое, - до 485 долларов за тысячу кубометров.