Боевики заблокировали поставки угля украинским потребителям и вывозят его в Россию

Боевики из террористической организации "ЛНР" заблокировали поставки угля украинским потребителям, и вывозят его в Россию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер Информационно-аналитического центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

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«Террористы «ЛНР» заблокировали поставки угля предприятий «Луганскуголь», «Донбасантрацит», «Антрацит», «Ровенькиантрацит», «Свердловантрацит» украинским потребителям, и вывозят уголь в Россию», - заявил он.

«Эти действия составляют составы преступлений «грабеж», «контрабанда» и «препятствование законной хозяйственной деятельности». По каждому такому факту Генеральная прокуратура проводит досудебное расследование», - добавил Лысенко.