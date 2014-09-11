«Газпром» сократил поставки газа в Словакию

Российский газовый монополист "Газпром" на этой неделе также сократил поставки топлива в Словакию, которая вчера, 10 сентября, второй день подряд зафиксировала снижение на около 10%.

Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь словацкой национальной компании SPP (аналог украинского "Нафтогаза" - УНИАН) Петро Беднар, отвечая на запрос агентства.

"Также сегодня SPP зафиксировала незначительное снижение газовых поставок на уровне около 10%", - отметил он.

Беднар подчеркнул, что это сокращение не повлияло на поставки топлива клиентам компании, отказавшись прокомментировать сообщение оператора словацкой газотранспортной системы Eustream о стабильных поставках.

Ранее сегодня Eustream сообщал, что компания получает российский газ, который прокачивается через территорию Украины, в полном объеме.

Информированный источник сказал агентству, что разница в данных SPP и Eustream возникает из-за того, что первая компания подает информацию на базе заявки, которую она подает "Газпрому" по количеству газа, который хочет прокачать, и реальному объему, который российская компания соглашается поставить.

Вторая компания получает согласованные с "Газпромом" данные от SPP, сколько должно быть прокачано, и сравнивает их теми, сколько реально было поставлено.

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Как сообщал УНИАН, вчера польская PGNIG заявила об ограничении с начала этой недели российским "Газпромом" - без объяснения причины - поставок газа в Польшу. 10 сентября, по ее данным, польская компания получила на 45% меньше газа, чем заказывала после того, как двумя днями ранее недопоставки были на уровне 24 и 20%.

О снижении поставок газа из России заявил также немецкий E.On.

Ранее на этой неделе британская Financial Times написала, что российский "Газпром" планирует ограничить поставки газа в Европейский Союз для того, чтобы заблокировать реверсные поставки газа из ЕС в Украину. В июне Россия полностью прекратила поставки газа украинцам, которые, благодаря поставкам, главным образом, из Словакии, а также Венгрии и Польши хотели компенсировать часть возникшего газового дефицита.