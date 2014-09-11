На Харьковщине из-за нехватки угля остановилась Змиевская ТЭС

В Харьковской области в связи с нехваткой угля Змиевская ТЭС приостановила выработку электроэнергии.

Об этом сообщили УНИАН в энергогенерирующей компаний «Центрэнерго», которая управляет Змеевской ТЭС.

По данным компании, по согласованию с системным оператором прекращается производство электрической энергии на Змиевской ТЭС с 11 сентября по 1 октября 2014 года.

«В указанный период будет проводиться накопление складских запасов топлива для устойчивой работы в течение осенне-зимнего периода 2014-2015 годов. На данный момент идет поиск путей диверсификации поставщиков энергетического топлива, включая зарубежных (ЮАР, Бразилия, Чили и др.)», - говорится в сообщении «Центрэнерго».

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В компании отметили, что остановка ТЭС носит временный характер, поэтому сокращения персонала не будет. При этом разработаны мероприятия, направленные на сохранение работающего персонала в период сокращения отпуска электроэнергии и товарной продукции.

«Во время остановки ТЭС и нахождения ее в резерве будут проведены все технические мероприятия по сохранению работающего и резервного оборудования энергоблоков и подразделений, которые обеспечивают жизнедеятельность ТЭС. Кроме того, будут проводиться ремонтные работы в соответствии с графиком», - сообщили в компании.

В условиях полной остановки станции расходы на поддержание ее жизнеспособности, т. н. условно-постоянные расходы, будут формироваться в виде расходов на оплату труда, расходов электроэнергии на собственные нужды ТЭС, затрат на ремонтные материалы и т.д. С целью компенсации этих расходов на период накопления угля руководство компании обратилось в Министерство энергетики и угольной промышленности, НКРЭ с просьбой установить дополнительный платеж.

Пусковые расходы, в соответствии с действующими Правилами энергорынка, будут возмещены компании в полном объеме.

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Справка УНИАН. Государственная энергогенерирующая компания «Центрэнерго» эксплуатирует Углегорскую, Змиевскую и Трипольскую ТЭС (23 энергоблока мощностью от 175 МВт до 800 МВт) суммарной установленной мощностью 7 550 МВт.

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Змиевская тепловая электрическая станция — тепловая электростанция, расположенная возле посёлка Комсомольское на территории Змиевского района Харьковской области в 55 км от Харькова и обеспечивающая электроэнергией регион 3-х областей: Харьковской, Полтавской и Сумской.