На Хмельницкой АЭС завершена проверка новых противоаварийных инструкций

Согласно сообщению, эксперты ознакомились с состоянием противоаварийной документации после внедрения симптомных противоаварийных инструкций на Хмельницкой АЭС, наблюдали за обучением оперативного персонала на полномасштабном тренажере блочного щита управления в учебно-тренировочном центре ХАЭС, а также за действиями персонала, который сопровождал противоаварийные процессы.

Подводя итоги визита, эксперты рабочей группы отметили достаточно высокий уровень организационно-технических мероприятий, связанных с внедрением симптомно-ориентированных аварийных инструкций, высокий уровень квалификации инструкторов учебно-тренировочного центра ХАЭС, персонала группы технической поддержки, профессиональный уровень подготовки оперативного персонала.

В целом, как отметили эксперты, переход на симптомно-ориентированные аварийные инструкции на Хмельницкой АЭС выполнен успешно, что значительно повысит уровень безопасности АЭС.

Справка УНИАН. Хмельницкая АЭС расположена на территории Хмельницкой области в городе Нетешин. В составе Хмельницкой АЭС работают два энергоблока (ВВЭР-1000) общей мощностью 2000 МВт (подключены в 1987 и 2004 годах). Основное назначение станции – покрытие дефицита электрических мощностей в западном регионе Украины. Проверки и экспертизы, проведенные государственными и независимыми международными экспертами МАГАТЭ, Рискаудит, TACIS, ВАО АЭС, подтверждают высокий уровень безопасности энергоблоков ХАЭС.