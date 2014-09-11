В Словакии уверяют, что могут гарантировать 40% импортного газа для Украины

17:12, 11 сентября 2014
Энергетика
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Сегодня словацкая национальная компания SPP сообщила, что "Газпром" на этой неделе сократил поставки топлива в страну

Фото УНИАН

Вице-премьер-министр, министр иностранных дел Словацкой Республики Мирослав Лайчак отмечает, что Словакия на сегодняшний день может гарантировать 40% импортного газа для Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Лайчак сказал во время совместного брифинга с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным.

Министр напомнил о реверсных поставках газа, «которые мы обеспечили собственными силами, которые со 2 сентября уже эксплуатируются».

«Таким образом, Словакия на сегодняшний день может гарантировать 40% импортного газа для Украины», - сказал он.

На вопрос журналистов о якобы снижении объемов российского газа, который проходит через Украину в Словакию, Климкин ответил: «Если у какого-то партнера, в частности у России, есть технические проблемы с поставками газа, это никоим образом не должно влиять на выполнение нами своих обязательств и своих контрактов».

«Мы полностью преданы их должному выполнению, и наши словацкие друзья, я надеюсь, также полностью преданы их должному выполнению, как и польские друзья. Мы выполняем свои обязательства. У нас никаких сомнений быть не может», - сказал Климкин.

Напомним, сегодня словацкая национальная компания SPP (аналог украинского "Нафтогаза" - УНИАН) сообщила, что "Газпром" на этой неделе сократил поставки топлива в Словакию, которая вчера, 10 сентября, второй день подряд зафиксировала снижение на около 10%.

Вчера польская PGNIG заявила об ограничении с начала этой недели российским "Газпромом" - без объяснения причины - поставок газа в Польшу. 10 сентября, по ее данным, польская компания получила на 45% меньше газа, чем заказывала после того, как двумя днями ранее недопоставки были на уровне 24 и 20%.

О снижении поставок газа из России заявил также немецкий E.On.

Ранее на этой неделе британская Financial Times написала, что российский "Газпром" планирует ограничить поставки газа в Европейский Союз для того, чтобы заблокировать реверсные поставки газа из ЕС в Украину. В июне Россия полностью прекратила поставки газа Украине, которая, благодаря поставкам, главным образом, из Словакии, а также Венгрии и Польши хотела компенсировать часть возникшего газового дефицита.

Как сообщал УНИАН, минимальный гарантированный объем прокачки природного газа в Украину по словацкому маршруту с 1 октября составит 6,4 млрд кубометров в год.

При этом клиенты Eustream до конца 2019 года зарезервировали максимальную мощность газопровода в 10 млрд кубометров в год (27 млн куб. м в сутки).

Справка УНИАН. С 16 августа открылся так называемый «малый реверс» природного газа с территории Словакии в Украину в тестовом режиме, а с 1 сентября он заработал в рабочем режиме. Однако «малый реверс» не позволяет Украине воспользоваться словацким маршрутом на полную мощность и полностью уйти от газовой зависимости от «Газпрома».

Такую возможность предоставляет Украине так называемый «большой реверс», однако его открытие блокирует «Газпром», который имеет соответствующий контракт со словацкой стороной.

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